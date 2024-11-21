Винятковий випадок. Вчені зняли чорного, як смола, королівського пінгвіна (фото)

На острові Південна Георгія сфотографували винятково рідкісного повністю чорного пінгвіна — вчені розповіли, у чому причина його незвичайного забарвлення.

Фотограф Ів Адамс прибув до затоки Сент-Ендрюс на півдні Атлантичного океану цього місяця, коли колега повідомив йому про зустріч із винятково рідкісним пінгвіном. Адамс одразу помчав на пляж, щоб зробити фото меланістичного королівського пінгвіна з рідкісним забарвленням, пише Daily Mail.

Зазвичай у королівських пінгвінів яскраво-біле черево і жовте пір'я на шиї, але не цього разу. Дослідники помітили, що забарвлення птаха було повністю чорним. За словами Іва Адамса з Бельгії, він був надзвичайно радий зафіксувати дуже рідкісного птаха.

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Спочатку птаха помітив керівник експедиції, який потім розповів фотографу. За словами дослідників, цей королівський пінгвін є великою рідкістю — один із колонії в сотні тисяч пінгвінів, у якого спостерігається така колірна морфа.

Колонія прийняла пінгвіна попри його рідкісне забарвлення Фото: Yves Adams

За словами Адамса, він намагався простежити за птахом, щойно пінгвін піднявся з прибою на пляж. У фотографа було надзвичайно мало часу, оскільки пінгвін прямував до колонії, а дослідники не хотіли турбувати птахів, коли вони всі разом.

На щастя, Адамсу вдалося зробити кілька фото пінгвіна, ізольованого від колонії, до того моменту, як він приєднався до колонії.

Колонія прийняла пінгвіна, попри його рідкісне забарвлення Фото: Yves Adams

Дослідники зазначають, що меланізм рідко трапляється у птахів і ссавців. Раніше вже повідомлялося, що меланізм спостерігався в інших видів, але вчені не помічали його в королівських пінгвінів.

Зовнішній вигляд пінгвіна зумовлений генетичною мутацією, яка викликає надлишок меланіну, через що пір'я птаха здається повністю чорним. Приклади чорних пінгвінів настільки рідкісні, що досліджень на цю тему практично не проводилося.

Меланізм рідко трапляється серед птахів і ссавців. Фото: Yves Adams

Меланізм також несе загрозу для птахів, оскільки повністю чорні пінгвіни більш помітні хижакам на льоду та у воді — їхні зазвичай білі животи насправді допомагають їм зливатися з натовпом під час плавання.

За словами Адамса, вони з колегами, ймовірно, були першими, кому пощастило зустріти повністю чорного пінгвіна. Річ у тім, що сезон експедицій на Південній Георгії лише розпочався, а їхній човен був лише третім, що причалив до острова.

Меланізм рідко трапляється серед птахів і ссавців. Фото: Yves Adams

Дослідники також зазначають, що зустріти повністю чорного пінгвіна — справжня удача. Зазвичай трапляються плямисті або частково меланістичні птахи, проте ті, що повністю змінили забарвлення, — вкрай рідко. Здалеку чорний колір здається дуже чорним, але коли ви підходите ближче, деякі відмітини на його шиї та животі є металево-зеленими.

До слова, вчені також помітили, що родичі повністю прийняли унікального птаха, попри його забарвлення. Спостереження також вказують на те, що пінгвін не відрізнявся розмірами від своїх родичів.

Раніше Фокус писав про те, що сотні дитинчат пінгвінів скинулися з брили льоду заввишки 15 м.