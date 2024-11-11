Эволюционный пинок. Один вид насекомых полностью изменил свой цвет, и в этом виноваты люди (фото)

Исследователи обнаружили, что человеческая деятельность разрушила коммуникацию, которая работала миллионы лет.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для огромного количества живых организмов. Некоторые из них были вынуждены применить хитрую стратегию, чтобы выжить в сложных условиях, а другим, увы, этого не удалось. В новом исследовании ученые обнаружили еще один яркий пример эволюции, вызванной человеком, пишет Science Alert.

Новозеландское насекомое, известное как длиннохвостая веснянка Zelandoperla, применила хитрую стратегию, чтобы избежать нападения птиц: вид имитировал внешний вид уникальной ядовитой веснянки Austroperla — лесного насекомого, отпугивающего хищников, выделяя цианид. Предыдущие исследования уже показали, что веснянки миллионы лет подражали своим ядовитым соседям, что изменило их цвет в некоторых районах, но теперь все изменилось.

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Исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии обнаружили, что в обезлесенных районах без Austroperla и с меньшим количеством хищных птиц некоторые Zelandoperla отказались от своей личины. Исследователи считают, что основной причиной такой эволюционной адаптации стала деятельность человека и последующее обезлесивание района.

Модели веснянок, использованные в эксперименте с хищничеством. Слева: более темный "имитатор", справа: "неимитатор" Фото: Science

Результаты новой работы ученых подчеркивают "возможность быстрой адаптации" популяций в результате внезапных изменений окружающей среды". Ученые обнаружили, что у длиннохвостой веснянки нет собственных токсинов, однако ей удалось убедительно подражать токсичному виду, используя собственный генетический набор инструментов, окрасивший некоторые особи в темный оттенок черного дерева.

Такая адаптация стала успешной — благодаря ей насекомые смогли отпугнуть пернатых хищников, неспособных заметить разницу. В результате птицы держались подальше и от ядовитой веснянки, и от ее подражателя.

Однако исчезновение лесов привело к исчезновению и Austroperla, так как насекомые живут в ручьях и питаются листьями и древесными отходами. В обезлесенных районах ее предпочтительные источники пищи отсутствуют, и Austroperla стала менее распространенной. По словам соавтора исследования, зоолога Джона Уотерса, уничтожение лесов в последствии привело к исчезновению ядовитых видов.

Вырубка лесов привела к быстрым изменениям в экосистеме Фото: Science

В результате длиннохвостые веснянки Zelandoperla отказались от стратегии имитации ядовитого вида, поскольку имитировать стало попросту нечего — в ходе эволюции они изменили цвет. Ученые использовали комбинацию полевых наблюдений, экспериментов с хищниками и анализа генной карты, чтобы показать реакцию насекомого на изменения, вызванные человеком.

Результаты экспериментов показывают, что хищники нападают только на немимикрирующих веснянок в лесных местах обитания. Однако в местах обезлесения хищников в целом было меньше и они реже искали веснянок более светлого окраса, чем их черных собратьев.

Отметим, что вырубка лесов в Новой Зеландии была наиболее интенсивной с начала 1800-х годов, когда прибыли первые европейские переселенцы. Несмотря на то, что люди нарушили миллионы лет назад экологические взаимодействия всего за несколько коротких столетий, новые результаты показывают, что некоторые виды достаточно устойчивы, чтобы адаптироваться.

Результаты работы ученых указывают на то, что популяции Zelandoperla в три раза отклонились от своих черных оттенков в нескольких различных обезлесенных регионах, всегда в тандеме с сокращением численности Austroperla и птиц, что происходит из-за уменьшения лесного покрова. Любопытно, что эти сдвиги наблюдались в разных частях ареала вида.

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