Супергерои Чернобыля. Лягушка в зоне отчуждения удалось адаптироваться к высокой радиации (фото)

Исследователи пришли к выводу, что радиации в зоне отчуждения уже недостаточно, чтобы нанести хронический ущерб дикой природе.

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В 1986 году Чернобыльская ядерная катастрофа привела к крупнейшему в истории человечества выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду. Это событие стало катастрофой для всех форм жизни, но как эта авария влияет на дикую природу Украины сегодня, до сих пор остается загадкой, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении восточной древесной лягушки (Hyla orientalis), обитающей в этом регионе. Результаты указывают на то, что уровни радиации в Чернобыльской зоне сегодня кажутся вполне приемлемыми, поскольку хроническое воздействие окружающей среды не повлияло на их продолжительность жизни, стресс или старение.

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Исследования показывают, что в отсутствие людей регион стал одним из крупнейших природных заповедников в Европе, ученые решили выяснить, что это говорит о судьбе животных, живущих там? По словам автора исследования Пабло Буррако, он действительно считает, что уровни радиации, которые в настоящее время присутствуют в Чернобыльской зоне отчуждения, недостаточны для того, чтобы вызвать заметный ущерб организмам дикой природы, по крайней мере, в большинстве районов Чернобыльской зоны.

Поиск лягушек в Чернобыльской зоне отчуждения, одном из крупнейших природных заповедников Европы Фото: Germán Orizaola/Pablo Burraco, CC BY-SA 4.0

Команда отмечает, что за две недели работы по несколько часов в день в некоторых особенно грязных районах ученые накопили тот же уровень радиации, который человек получает за один визит к стоматологу. Предполагается, что это связано с тем, что самые опасные радиоизотопы, которые были выброшены в момент аварии на Чернобыльской АЭС, имеют очень короткий период полураспада, потому уровень радиации быстро снизился уже через несколько месяцев или лет.

Отметим, что Пабло Буррако был частью команды под руководством Германа Орисаолы, которая отправилась на исследования в Чернобыль в период с 2016 по 2018 годы. В то время ученые изучали популяции животных, уделяя особое внимание восточной древесной лягушке. Команда отобрала популяции лягушек в зоне отчуждения, охватывая весь градиент радиоактивного загрязнения, присутствующего в этом районе. В общей сложности ученые отобрали более двух сотен самцов.

Далее в лаборатории команда оценила возраст животных, а также количество поглощенной радиации, уровень гормона стресса и скорость старения. Результаты указывали на то, что нет никакой разницы между продолжительностью жизни и скоростью старения, а также показателями стресса у древесных лягушек Чернобыля в сравнении с теми, что живут на контрольной территории без радиации. Ученые пришли к выводу, что уровни радиации в регионе, вероятно, более недостаточны для того, чтобы вызывать хронические повреждения.

Яркость кожи спины у восточных древесных лягушек внутри (слева) и за пределами (справа) Чернобыльской зоны отчуждения Фото: Germán Orizaola/Pablo Burraco, CC BY-SA 4.0

Команда отмечает, что их результаты подтверждают, что Чернобыльская зона сегодня стала убежищем для множества видов диких животных и его необходимо сохранить. По словам Буррако, даже если небольшое сокращение продолжительности жизни наблюдается в дикой природе, экологические и эволюционные последствия могут быть незначительными. Команда также считает, что именно отсутствие людей во многом позволило увеличить количество популяций диких животных в современном Чернобыле.

Низкий уровень радиации в настоящее время имеет решающее значение, но лягушки также адаптировались, чтобы выживать при исторических уровнях. В предыдущем исследовании ученые обнаружили, что животные удивительным образом развили меланизм, окрасившись из зеленого в черный — это позволило им защититься от радиации.

Группа хочет продолжить свою работу, чтобы провести наилучшую оценку текущего воздействия аварии на дикую природу, но теперь наука в регионе находится под угрозой из-за вторжения России на территорию Украины.

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