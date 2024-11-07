Супергерої Чорнобиля. Жабі в зоні відчуження вдалося адаптуватися до високої радіації (фото)

Дослідники дійшли висновку, що радіації в зоні відчуження вже недостатньо, щоб завдати хронічної шкоди дикій природі.

1986 року Чорнобильська ядерна катастрофа призвела до найбільшого в історії людства викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище. Ця подія стала катастрофою для всіх форм життя, але як ця аварія впливає на дику природу України сьогодні, досі залишається загадкою, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні східної деревної жаби (Hyla orientalis), що мешкає в цьому регіоні. Результати вказують на те, що рівні радіації в Чорнобильській зоні сьогодні здаються цілком прийнятними, оскільки хронічний вплив довкілля не вплинув на їхню тривалість життя, стрес або старіння.

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Дослідження показують, що за відсутності людей регіон став одним із найбільших природних заповідників у Європі, вчені вирішили з'ясувати, що це свідчить про долю тварин, які живуть там? За словами автора дослідження Пабло Буррако, він справді вважає, що рівні радіації, які наразі присутні в Чорнобильській зоні відчуження, є недостатніми для того, щоб спричинити помітну шкоду організмам дикої природи, принаймні в більшості районів Чорнобильської зони.

Пошук жаб у Чорнобильській зоні відчуження, одному з найбільших природних заповідників Європи Фото: лягушки

Команда зазначає, що за два тижні роботи по кілька годин на день у деяких особливо брудних районах учені накопичили той самий рівень радіації, який людина отримує за один візит до стоматолога. Передбачається, що це пов'язано з тим, що найнебезпечніші радіоізотопи, які були викинуті в момент аварії на Чорнобильській АЕС, мають дуже короткий період напіврозпаду, тому рівень радіації швидко знизився вже за кілька місяців або років.

Зазначимо, що Пабло Буррако був частиною команди під керівництвом Германа Орісаоли, яка вирушила на дослідження до Чорнобиля в період з 2016 по 2018 роки. У той час вчені вивчали популяції тварин, приділяючи особливу увагу східній деревній жабі. Команда відібрала популяції жаб у зоні відчуження, охоплюючи весь градієнт радіоактивного забруднення, присутнього в цьому районі. Загалом вчені відібрали понад дві сотні самців.

Далі в лабораторії команда оцінила вік тварин, а також кількість поглиненої радіації, рівень гормону стресу і швидкість старіння. Результати вказували на те, що немає жодної різниці між тривалістю життя і швидкістю старіння, а також показниками стресу у деревних жаб Чорнобиля порівняно з тими, що живуть на контрольній території без радіації. Вчені дійшли висновку, що рівні радіації в регіоні, ймовірно, більш недостатні для того, щоб викликати хронічні пошкодження.

Яскравість шкіри спини у східних деревних жаб усередині (ліворуч) і за межами (праворуч) Чорнобильської зони відчуження Фото: лягушки

Команда зазначає, що їхні результати підтверджують, що Чорнобильська зона сьогодні стала притулком для безлічі видів диких тварин і його необхідно зберегти. За словами Буррако, навіть якщо невелике скорочення тривалості життя спостерігається в дикій природі, екологічні та еволюційні наслідки можуть бути незначними. Команда також вважає, що саме відсутність людей багато в чому дала змогу збільшити кількість популяцій диких тварин у сучасному Чорнобилі.

Низький рівень радіації нині має вирішальне значення, але жаби також адаптувалися, щоб виживати за історичних рівнів. У попередньому дослідженні вчені виявили, що тварини дивовижним чином розвинули меланізм, забарвившись із зеленого на чорний — це дало їм змогу захиститися від радіації.

Група хоче продовжити свою роботу, щоб провести найкращу оцінку поточного впливу аварії на дику природу, але тепер наука в регіоні перебуває під загрозою через вторгнення Росії на територію України.

Раніше Фокус писав про те, як гігантський пуголовок "стискається" в крихітну жабу.