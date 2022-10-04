Почернели от радиации. Ученые проследили эволюцию лягушек в Чернобыльской зоне

Исследователи обнаружили, что спустя более чем 35 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, темная кожа стала нормой для местных восточных квакш.

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Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 бесспорно стала одной из крупнейших и страшнейших трагедий мира. Тогда в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных материалов, что сделало местность в 2,6 тысяч квадратных километров непригодной для жизни, пишет New Atlas.

В то же время для ученых зона отчуждения является уникальным микрокосмосом — здесь они по сути могут наблюдать эволюцию различных видов в среде с высоким содержанием радиации. В новом исследовании испанские ученые Пабло Буррако и Херман Орисаола из Биологической станции-заповедника Доньяна решили воспользоваться моментом и проследить, как животным в Чернобыле удалось адаптироваться к новым жизненным условиям.

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Впервые ученые посетили зону отчуждения в 2016 году. Тогда команде исследователей удалось обнаружить здесь несколько восточных древесных лягушек любопытного окраса. Как правило, представители этого вида ярко-зеленого цвета, однако лягушки, встреченные учеными были черными, что привлекло внимание биологов. Исследователи предположили, что цвет кожи квакш связан с уровнем радиации, однако для более точных результатов, потребовался еще ряд исследований.

Последующие пару лет ученые возвращались в Чернобыльскую зону, чтобы лучше изучить восточных квакш. В общей сложности ими были задокументированы порядка двух сотен представителей этого вида и у всех них кожа была разного цвета в зависимости от места, где они были найдены.

[ + – ] Исследователи изучили около 200 лягушек и разных прудов. Фото: Germán Orizaola/Pablo Burraco, CC BY-SA 4.0

В общей сложности ученые исследовали 12 районов с разным уровнем радиации, в том числе 4 в местах за пределами зоны отчуждения. И пришли к выводу, что в местах наиболее пострадавших цвет лягушек достигал пепельно-черного, в то время, как в отдаленных местах оставался прежним или был немного темнее. В среднем же квакши в зоне отчуждения были более чем на 40% темнее своих сородичей в чистых прудах.

Дальнейшее изучение восточных квакш показало, что за смену цвета их кожи отвечает меланин — который затемняет кожу и уменьшает повреждение клеток, вызванное радиацией. Известно, что меланин защищает от ультрафиолетовых излучений, однако ученые считают, что он также способен уменьшить последствия воздействия радиации.

В результате ученые считают, что лягушки, которые оказались во время аварии в наиболее загрязненных районах — фактически получили от природы огромный бонус, предоставивший им возможность не только выжить, но и размножаться. И вот спустя более 35 лет и десятка поколений лягушек темная кожа стала нормой для восточных квакш этого региона.

Ученые надеются, что их исследование стает почвой для множества других, и в дальнейшем ученые смогут лучше изучить последствия ядерных катастроф и способность экосистем восстанавливаться от нанесенного вреда.

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