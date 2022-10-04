"Вода не везде мокрая". Ученые назвали секретный ингредиент, сформировавший жизнь на Земле

Исследования показали, что капли воды содержат одну секретную составляющую, которая оказалась ключом к химии нашей ранней планеты.

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Десятилетиями ученые считали, что жизнь на Земле зародилась в океане, однако необъяснимым казался процесс образования пептидов в воде. Сегодня раскрыта и эта тайна — ученым наконец-то удалось обнаружить секретный ингредиент, который по сути в ответе за формирование жизни на нашей планете, пишет SciTechDaily.

Над этой задачкой бились лучшие химики из Университета Пердью во главе с заслуженным профессором аналитической химии имени Генри Бона Хасса, Грэмом Куксом. По его словам, по сути им с коллегами удалось раскрыть "химию происхождения жизни", никак не меньше.

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Кукс с коллегами считают, что им первым в мире удалось продемонстрировать по сути зарождение жизни на Земле. По сути, они воссоздали, как первичные молекулы, простые аминокислоты, образуют пептиды, строительные блоки жизни в каплях чистой воды — по истине удивительное открытие.

В ходе исследования Кукс с коллегами использовали масс-спектрометры для изучения химических реакций в капле и нашли ответ на загадку: "почему вода не везде мокрая". Оказалось, что на границах капли, где вода по сути встречается с атмосферой, происходят чрезвычайно быстрые реакции, превращающие аминокислоты в строительные блоки жизни.

В результате ученые пришли к выводу, что жизнь на Земле сформировалась вовсе не в океане, а на границе суши и океана, в местах, где брызги поднимались в воздух, а волны бились о скалы, или местах, где пресная вода стекала по склону.

Химики более десяти лет изучали различные реакции в каплях и пришли к выводу, что реакции в них в сотни, а то и миллионы раз выше, чем те же реакции, но в объемном растворе.

По мнению Кукса, скорость этих удивительных реакций настолько высока, что она делает ненужными какие-либо катализаторы зарождения жизни — по факту эволюция жизни произошла лишь благодаря скорости химических реакций.

Ученые считают, что полученные ими данные не только открывают тайну возникновения жизни на Земле, но в дальнейшем также могут быть использованы для поисков жизни на других планетах или даже лунах. Более того, полученные в ходе исследования данные должны помочь химикам-синтетикам в разработке новых лекарств и методик лечения болезней за счет ускорения ключевых процессов.

Ранее Фокус писал, что жизнь на планете зародилась "вскоре" после образования планеты — об этом свидетельствует другое исследование.