Жизнь на Земле появилась "вскоре" после образования планеты, - исследование

Ученые считают, что жизнь существовала на Земле раньше, чем считалось, и это увеличивает шансы на существование жизни на других планетах.

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По словам исследователей из Университетского колледжа Лондона, они обнаружили доказательства того, что микробы жили вблизи гидротермальных источников на поверхности Земли всего через 300 млн лет после образования планеты. Если их данные подтвердятся, то это означает, что условия, необходимые для возникновения жизни, относительно просты, сообщает The Guardian.

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"Если жизнь может возникнуть достаточно быстро при существующих необходимых условиях, то это означает, что имеется высокая вероятность того, что жизнь существует и на других планетах", — говорит Доминик Папино из Университетского колледжа Лондона.

Микрофоссилии и признаки первой микробной жизни

Еще в 2017 году ученые обнаружили микрофоссилии (остатки древних растений или живых организмов, размер которых часто не превышает 1 мм) в осадочных породах, которые богаты железом, в Канаде. Тогда ученые предположили, что нити, выступы и трубки из гематита (минерал, состоящий из оксида железа) могли создать древние бактерии, которые жили рядом с гидротермальными источниками. Они получали энергию для жизни, используя химические реакции на основе железа.

В результате анализа, ученые пришли к выводу, что обнаруженным микрофоссилиям не меньше 3,75 млрд лет, а возможно они даже по возрасту такие же, как и вулканические породы в которых их нашли — 4,28 млрд лет.

До этого самые старые найденные микрофоссилии имели возраст от 3,46 млрд до 3,7 млрд лет. Это значит, что обнаруженные учеными образцы могут быть самым старым доказательством существования жизни на Земле.

Новое исследование и новые доказательства

Новый анализ, который недавно провели ученые, показал наличие более крупной и сложной структуры. Это был стебель с параллельными ветвями на одной стороне длиной почти в 1 см. Также рядом с нитями и трубками из гематита ученые обнаружили еще сотни других структур разной формы.

[ + – ] Еще в 2017 году ученые обнаружили микрофоссилии в осадочных породах, которые богаты железом, в Канаде. Тогда ученые предположили, что нити, выступы и трубки из гематита (минерал, состоящий из оксида железа) могли создать древние бактерии, которые жили рядом с гидротермальными источниками Фото: The Guardian

"Удивительно, но эти структуры, хоть и немного больше и шире, очень похожи на нити, которые создают современные бактерии Mariprofundus ferrooxydans, которые обитают в богатой железом среде, в частности в гидротермальных источниках", — говорит Папино.

По словам ученого, эти древние структуры создало микробное сообщество, которое по мере роста создавало все более сложные гематитовые нити. Ученые также обнаружили в породе минерализованные химические побочные продукты, которые указывают на древних микробов, которые жили за счет железа и серы.

Возраст микробов — более 4 млрд лет

"Наши данные говорят о том, что микробная жизнь могла существовать на Земле всего через 300 млн лет после образования планеты", — говорит Папино.

Ученый считает, что возраст этих микробов такой же, как и возраст вулканических пород в которых их нашли — 4,28 млрд лет.

"Я считаю, что все данные в совокупности говорят о том, что для появления жизни на планете нужно не так и много времени. Уже через три сотни миллионов лет в гидротермальных источниках зародилась микробная жизнь. И эти микробы питались железом и серой", — говорит Папино.

А может это не древние микробы?

Но не все ученые считают, что обнаруженные структуры имеют биологическое происхождение. Например, Фрэнсис Весталл из Французского национального центра научных исследований, считает, что эти структуры могли появиться под действием высокой температуры и давления в породе. Но сера, обнаруженная учеными, может иметь биологическое происхождение.

"Нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что мои коллеги обнаружили действительно признаки самой древней микробной жизни на Земле", — говорит Весталл.

Фокус уже писал о том, что ученые нашли важный ингредиент развития жизни на Земле. Кроме кислорода был еще один элемент, который сыграл свою роль в эволюционных событиях.

Напоминаем, что ученым удалось создать РНК, которая эволюционирует сама по себе. Так могла появиться жизнь на Земле.

Фокус также писал о том, что ученые выяснили, на каких планетах могут быть условия для того,что бы там появилась жизнь. Причем на некоторых планетах эти условия даже лучше, чем на Земле.