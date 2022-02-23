Условия лучше, чем на Земле. Назван тип планет, где жизнь находится в большей безопасности

Исследователи выяснили, могут ли каменистые собратья нашей планеты, которые имеют гораздо больший размер, иметь магнитное поле и быть потенциально обитаемыми.

Самыми распространенными экзопланетами, которые обнаружили астрономы являются те, которые имеют размер больше Земли и меньше Нептуна. Эти так называемые "супер-Земли" могут быть такими же каменистыми, с атмосферой и водой, как и наша Земля. Но они также могут быть "мини-Нептунами" c температурой и давлением, которые не способствуют развитию жизни. В новом исследовании ученые решили узнать, имеют ли подобные планеты магнитное поле, которое может защитить потенциальную жизнь от вредного влияние звездного излучения, сообщает Forbes.

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Ричард Краус и его коллеги из калифорнийского университета решили воспользоваться самым мощным лазером на планете, чтобы узнать больше о "супер-Землях".

[ + – ] Планета Kepler-62f - экзопланета-"супер-земля", которая вращается в обитаемой зоне вокруг звезды Kepler-62. Она расположена примерно в 1200 световых годах от Земли в созвездии Лиры Фото: Forbes

Если "мини-Нептуны" скорее всего точно необитаемые, то могут ли быть потенциально обитаемыми каменистые огромные планеты? Чтобы ответить на этот вопрос, Красу и его коллеги начали с того, что пока что единственная известная каменистая планета, на которой есть жизнь – это Земля. Она имеет магнитное поле, которое защищает все живое на планете от опасного солнечного излучения. Но имеют ли каменистые "супер-Земли" такое же магнитное поле и защитную магнитосферу для существования потенциальной жизни?

[ + – ] Самыми распространенными экзопланетами, которые обнаружили астрономы являются те, которые имеют размер больше Земли и меньше Нептуна Фото: wikipedia

В результате исследования ученые пришли к выводу, что подобные планеты имеют такую магнитосферу и она даже более долговечная, чем земная.

На Земле магнитосферу создает конвективное движение расплавленного железа во внешнем ядре. Температура, при которой железо плавится под высочайшим давлением, во многом определяет размер и природу магнитосферы.

Применив мощный лазер, ученые создали необходимое количество тепла, которое как считается, присутствует в ядрах каменистых "супер-Земель". И таким образом определили температуру и давление, при которых может плавится железо в недрах далеких планет. Скорее всего, давление в ядре минимум в три раза выше, чем на Земле.

В результате исследования, ученые пришли к выводу, что жидкометаллическое ядро и защитная магнитосфера дольше всего сохраняется на экзопланетах земного типа, масса которых примерно в 4-6 раз превышает массу Земли.

[ + – ] Найденные астрономами "супер-Земли" в сравнении с Землей Фото: Forbes

По словам Крауса, это означает, что магнитосферы на "супер-Землях" не только существуют, но и то, что на этих планетах они "живут" дольше, чем на каменистых планетах размером с Землю.

Если говорить о том, что магнитосфера необходима для защиты жизни в том виде, в котором мы ее знаем, значит на этих планетах магнитосфера может лучше защищать жизнь, говорят ученые.

Ученые считают, что скорее всего большинство "супер-Земель" являются "мини-Нептунами", чем каменистыми планетами с атмосферой похожей на нашу. Тем не менее, новый космический телескоп имени Джеймса Уэбба, возможно, сможет внести ясность в этот вопрос и найдя каменистую планету больших размеров, чем Земля, сможет обнаружить там жизнь, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, как телескоп Уэбба сможет отыскать инопланетную цивилизацию. Для этого нужно будет обнаружить техносигнатуры в атмосферах далеких планет, которые будут говорить о наличии развитой внеземной жизни.

Напоминаем, что на далеком газовом гиганте астрономы обнаружили металлические облака и дожди из драгоценных камней.