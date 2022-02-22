Металлические облака и рубиновые дожди: астрономы изучили атмосферу газового гиганта

На планете WASP-121 b, которую открыли еще в 2015 году, ученые обнаружили необычные атмосферные явления на ее темной стороне.

Ученые впервые провели исследование темной стороны горячего Юпитера — планеты WASP-121 b и обнаружили, что облака там созданы из металла, а жидкие рубины и сапфиры падают с неба в виде дождя, сообщает Space.

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Экзопланета WASP-121 b, которую обнаружили еще в 2015 году, находится на расстоянии в 880 световых лет от Земли. Это газовый гигант, который находится близко к своей родительской звезде, и его странная атмосфера до сих пор привлекает внимание ученых. На этот раз с помощью космического телескопа Хаббл, ученые провели изучение более холодной, обратной стороны планеты и выяснили, что здесь присутствуют облака из металла и идет дождь из драгоценных камней.

Темная и светлая сторона планеты

Этот газовый гигант всегда обращен одной стороной к своей звезде. Здесь температура в атмосфере достигает 3 тысяч градусов Цельсия, поэтому металлы и минералы испаряются. Но на обратной стороне температура ниже почти в два раза, говорит Джоанна Барстоу из Открытого университета в Великобритании.

Из-за разницы в температуре, на планете постоянно дуют сильные ветры, которые перемещают воду с дневной стороны на обратную, не обращенную к звезде сторону. На горячей стороне планеты вода распадается на атомы водорода и кислорода, а на темной стороне низкие температуры превращают эти атомы в водяной пар. Но он перемещается снова на светлую сторону в результате непрерывного цикла.

На темной стороне планеты не могут образоваться облака из водяного пара, потому как здесь недостаточно низкая температура. Тем не менее здесь образуются облака из металла. Во время предыдущих исследований ученые выяснили, что в атмосфере WASP-121 b присутствуют такие металлы, как железо, магний, хром и ванадий. Но теперь ученые узнали, что низкая температура заявляет эти металлы конденсироваться в облака на темной стороне планеты. Эти облака также перемещаются с обратной стороны планеты на обращенную к звезде и также там распадаются.

[ + – ] Горячие Юпитеры - это газовые гиганты, которые находтся близко к своей звезде и по своим характеристикам напоминают Юпитер в нашей Солнечной системе Фото: ESA/ATG medialab, CC BY-SA 3.0 IGO

Необычные дожди

Еще одним важным открытием стало то, что ученые считают, что на обратной стороне планеты идут дожди в виде драгоценных камней.

"Мы заметили, что в атмосфере планеты нет алюминия и титана. Возможно эти металлы все же есть там, но мы их не видим. Но скорее всего алюминий конденсируется с кислородом, превращается в металлический дождь, образуя жидкий вариант минерала корунд. Это соединение, в которое добавляются другие металлы, образуют то, что известно на Земле как рубины и сапфиры", — говорит Барстоу.

Изучение дневной стороны планеты

Но ученые также более пристально изучили дневную, горячую, сторону экзопланеты с помощью космического телескопа Хаббл.

"Мы работаем над тем, чтобы лучше понять природу атмосферы этой экзопланеты в целом. Мы впервые изучили полный водный цикл экзопланеты, не только этой, а вообще впервые мы получили такие данные касательно экзопланеты", — говорит Дэвид Синг из Университета Джона Хопкинса, США.

По словам ученых, они и дальше будут заниматься изучением атмосферы газового гиганта WASP-121 b не только с помощью телескопа Хаббл, но и с помощью космического телескопа Уэбба, как только он начнет свою полноценную научную деятельность летом этого года.

Напоминаем, что астрономы обнаружили планету, с похожими свойствами атмосферы, как у Земли. Ученым впервые удалось исследовать отдельные слои атмосферы планеты, которая находится на расстоянии 322 световых года от Земли.

Что касается телескопа Уэбба, то он недавно сфотографировал звезду с помощью всех 18 зеркал во время выравнивания всех отдельных сегментов в единое главное зеркало.