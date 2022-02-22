Металеві хмари та рубінові дощі: астрономи вивчили атмосферу газового гіганта

На планеті WASP-121 b, яку відкрили ще у 2015 році, вчені виявили незвичайні атмосферні явища на її темному боці.

Вчені вперше дослідили темну сторону гарячого Юпітера — планети WASP-121 b і з'ясували, що там хмари створені з металу, а рідкі рубіни та сапфіри падають з неба дощем, повідомляє Space.

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Екзопланета WASP-121 b, яку виявили ще у 2015 році, знаходиться на відстані 880 світлових років від Землі. Це газовий гігант, який знаходиться близько до батьківської зірки, і його дивна атмосфера досі привертає увагу вчених. Цього разу за допомогою космічного телескопа Габбл вчені вивчили холоднішу, зворотну сторону планети й з'ясували, що тут присутні хмари з металу і йде дощ із дорогоцінного каміння.

Темна та світла сторона планети

Цей газовий велетень завжди повернений однією стороною до своєї зірки. Тут температура в атмосфері досягає 3 тисяч градусів Цельсія, тому метали та мінерали випаровуються. Але на звороті температура нижча майже вдвічі, каже Джоанна Барстоу з Відкритого університету у Великій Британії.

Через різницю в температурі, на планеті постійно дмуть сильні вітри, які переміщують воду з денного боку на зворотний, не повернутий до зірки бік. На гарячій стороні планети вода розпадається на атоми водню та кисню, а на темній стороні низькі температури перетворюють ці атоми на водяну пару. Але він знову переміщується на світлу сторону в результаті безперервного циклу.

На темному боці планети не можуть утворитися хмари з водяної пари, тому що тут недостатньо низька температура. Проте тут утворюються хмари із металу. Під час попередніх досліджень вчені з'ясували, що в атмосфері WASP-121 b є такі метали, як залізо, магній, хром і ванадій. Але тепер вчені дізналися, що низька температура змушує ці метали конденсуватись у хмари на темній стороні планети. Ці хмари також переміщуються зі зворотного боку планети на повернуту до зірки й там розпадаються.

[ + – ] Гарячі Юпітери — це газові гіганти, які знаходяться близько до своїх зірок і за своїми характеристиками нагадують Юпітер у нашій Сонячній системі. Фото: экзопланета

Незвичайні дощі

Ще одним важливим відкриттям стало те, що вчені вважають, що на зворотному боці планети йдуть дощі з дорогоцінного каміння.

"Ми помітили, що в атмосфері планети немає алюмінію і титану. Можливо ці метали все ж таки є там, але ми їх не бачимо. Але найімовірніше алюміній конденсується з киснем, перетворюється на металевий дощ, утворюючи рідкий варіант мінералу корунд. Це поєднання, в яке додають інші метали, утворює те, що відомо на Землі як рубіни та сапфіри», — каже Барстоу.

Вивчення денної сторони планети

Але вчені також уважніше вивчили денний, гарячий, бік екзопланети з допомогою космічного телескопа Габбл.

"Ми працюємо над тим, щоб краще зрозуміти природу атмосфери цієї екзопланети в цілому. Ми вперше вивчили повний водний цикл екзопланети, не лише цієї, а взагалі вперше ми отримали такі дані щодо екзопланети", — каже Девід Сінг з Університету Джона Хопкінса, США.

За словами вчених, вони й надалі займатимуться вивченням атмосфери газового гіганта WASP-121 b не лише за допомогою телескопа Габбл, а й за допомогою космічного телескопа Вебба, як тільки він розпочне свою повноцінну наукову діяльність улітку цього року.

Нагадуємо, що астрономи виявили планету зі схожими властивостями атмосфери, як у Землі. Вченим вперше вдалося дослідити окремі шари атмосфери планети, що знаходиться на відстані 322 світлових років від Землі.

Що стосується телескопа Вебба, він недавно сфотографував зірку за допомогою всіх 18 дзеркал під час вирівнювання всіх окремих сегментів в єдине головне дзеркало.