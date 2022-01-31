Майже як Земля. Астрономи виявили планету зі схожими властивостями атмосфери

Екзопланета WASP-189b є першою, в якій вченим вдалося дослідити окремі шари атмосфери. І за своїми характеристиками вони нагадують земні.

Газовий гігант WASP-189b, що є "гарячим Юпітером", знаходиться на відстані приблизно 322 світлових років від нас. Ця екзопланета приблизно в 1,6 рази більша за наш Юпітер і робить оберт навколо своєї зірки за 2,7 земних дні. Температура на денній стороні планети досягає 3200 градусів за Цельсієм. Хоча ця планета і не придатна для життя (принаймні такого, яким ми його знаємо), ученим вдалося вивчити окремі шари атмосфери, які мають свої характеристики та хімічний склад. І це нагадує атмосферу Землі, повідомляє ScinceAlert.

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Такі газові гіганти, як WASP-189b, знаходяться дуже близько до своєї зірки. Астрономи досі не розуміють, як гравітація зірки та сильний зоряний вітер дозволили сформуватися таким планетам. Із майже 5 тисяч підтверджених екзопланет, на сьогодні понад 300 є "гарячими Юпітерами". Їхнє вивчення допомагає астрономам краще зрозуміти динаміку розвитку планетарних систем.

За словами Єнса Хоймакерса з Лундського університету у Швеції, результати нового дослідження показують, що навіть такі планети, де дуже спекотно, мають складну структуру своєї атмосфери.

"Ми виміряли світло, яке походить від зірки і проходить через атмосферу планети. Гази в атмосфері поглинають частину цього світла, як озон, який поглинає частину світла Сонця в атмосфері Землі, і таким чином залишається характерний "відбиток". Нам вдалося за допомогою наземної обсерваторії Ла-Сілья ідентифікувати речовини, з яких складається атмосфера цієї планети", — каже Бібіана Прінот із Лундського університету.

[ + – ] Гарячі Юпітери знаходяться дуже близько до своїх зірок і мають дуже короткий період обертання Фото: wikipedia

Виявилося, що атмосфера WASP-189b складається з дрейфуючих хмар із газоподібного заліза, титану, хрому, магнію, ванадію та марганцю. Також вчені виявили елемент, який рідко можна знайти на Землі і раніше не знаходили в атмосферах екзопланет — це оксид титану.

"Оксид титану поглинає ультрафіолетове випромінювання. Це може означати те, що в атмосфері цієї планети є шар, який взаємодіє з випромінюванням зірки так само, як і озоновий шар на Землі", — говорить Кевін Хенг з університету Берна.

За словами Прінот, дані дослідження показують, що атмосфера газового гіганта складається з різних шарів, які зі свого боку складаються з різних газів. Те саме можна побачити і на Землі, де характеристики окремих складових змінюються від шару до шару в атмосфері нашої планети.

Нагадуємо, що в однієї з екзопланет астрономи вперше виявили магнітне поле. Вчені побачили потік заряджених вуглецевих частинок, які оточують планету та утворюють кометоподібний "хвіст".

Також Фокус писав про те, що в атмосфері "нептунівської пустелі" вчені виявили водяну пару. Астрономи вважають, що екзопланета TOI 674b не на своєму місці.