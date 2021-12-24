Космічний унікум. В одній із екзопланет вперше виявили магнітне поле

У результаті дослідження астрономи вивчали планету HAT-P-11b. Їхні спостереження показали потік заряджених вуглецевих частинок, що оточують планету та утворюють кометоподібний "хвіст".

Зникнення магнітного поля Марса — одна з головних причин, через яку він втратив свою атмосферу, що робить "полювання" вчених за магнітними полями екзопланет важливою частиною пошуку життя за межами Сонячної системи, пише IFLS.

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Сильне магнітне поле на такій планеті, як Земля, захищає атмосферу та її поверхню від впливу сонячних вітрів, зокрема від складових їх енергетичних частинок.

Маючи у розпорядженні всього 8 планет для вивчення, ніхто з учених поки не знає, чому в одних є сильні магнітні поля, а в інших немає. Кожен додатковий приклад наближає дослідників до розуміння того, як поширені ці поля і де їх можна знайти.

Відкриття магнітного поля екзопланети

У процесі свого нового дослідження астрономи за допомогою телескопа Хаббла вивчали планету HAT-P-11b. Їхні спостереження показали потік заряджених вуглецевих частинок, що оточують планету і утворюють кометоподібний "хвіст", спрямований у бік від її зірки. Астрономи стверджують, що це є переконливим доказом наявності сильного магнітного поля.

Як зазначила професорка Гільда Баллестер з Університету Арізони, це перший випадок, коли сигнатура магнітного поля була виявлена на планеті за межами нашої Сонячної системи.

Для того, щоб виявити присутність іонів вуглецю в магнітосфері навколо планети та довгому "хвості", Хаббл здійснював спостереження в ультрафіолетовому спектрі. "Хвіст" являє собою іони, що втікають і відштовхуються від зірки її зоряним вітром зі швидкістю 160 000 км/год.

HAT-P-11b

HAT-P-11b трохи більше за Нептун і гаряче Венери, тому це малоймовірне місце для життя. Вона знаходиться на відстані 123 світлових років від Землі, тому її важче вивчати, ніж наші найближчі сусідні планети.

Проте з тисячі відомих екзопланет вона привернула увагу астрономів найбільше. Якоїсь миті це була найменша екзопланета в атмосфері якої були виявлені специфічні молекули — і що краще, однією з них була вода.

П'ять років тому вчені виявили радіосигнали, що надходять із HAT-P-11b. Як виявилося, вони були пов'язані з частими сильними ударами блискавок, що створюють синильну кислоту в атмосфері планети. Ми не спостерігаємо такого явища в магнітосфері Землі, тому що знаходимося набагато далі від нашої батьківської зірки.

Вивчення магнітосфери HAT-P-11b – важливий крок до розуміння того, де у Всесвіті слід шукати ознаки життя. Не всі планети та супутники нашої системи мають магнітне поле, тому зв'язок між ними та існуванням життя потребує подальшого дослідження.

Нагадаємо, раніше астрономи з'ясували, що на нашій планеті 41 тис. років відбулася незрозуміла зміна магнітного поля, яка не тільки перенесла в несподівані місця полярні сяйва, а й призвела до масового вимирання.

Також, нещодавно вчені відкрили близько 170 планет-вигнанців. Як зазначають астрономи, якщо їм вдасться підтвердити, що більшість знайдених ними об'єктів насправді є планетами-вигнанцями, це може означати, що наша галактика переповнена вигнанцями.