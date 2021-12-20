Магнітне поле втомилося. На Землі 41 тис. років тому катаклізм "пограв" із полярними сяйвами

Нез'ясовна зміна магнітного поля не тільки перенесла в несподівані місця полярні сяйва, а й призвела до масового вимирання.

За словами вчених, 41 тисячу років тому магнітне поле ослабло, магнітні полюси змістилися до екваторіальних широт, а разом із ними перемістилися й полярні сяйва ближче до екватора. Вчені вважають, що ослаблення магнітного поля призвело до більшого проникнення сонячного вітру в атмосферу Землі, що спричинило можливі вимирання тварин і навіть стало причиною зникнення неандертальців. Для відновлення нормального магнітного поля та повернення на свої місця магнітних полюсів знадобилося близько 1300 років, повідомляє ScienceAlert.

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Таких висновків дійшли вчені на чолі з Агніт Мухопадх'яй із Університету штату Мічиган. Вони вважають, що геомагнітні зміни призвели до руйнування озонового шару, внаслідок чого змінився клімат. Можливо, навіть вимерли деякі види тварин, і через це зникли неандертальці, хоча ще необхідно провести додаткові дослідження, щоб встановити правдивість такого причинно-наслідкового зв'язку.

Магнітосфера нашої планети

Магнітне поле Землі створює захисний шар, який називається магнітосферою. Саме вона захищає планету від сонячного вітру. На зверненій до Сонця стороні Землі, яка приймає основну частину сонячного вітру, магнітосфера стискається приблизно до 6-10 радіусів Землі. А зі зворотного боку магнітосфера йде в космос і може сягати сотень земних діаметрів.

Але близько 41 тисячі років тому на Землі сталася подія Лашамп або палеомагнітний екскурс Лашамп-Каргаполово, коли змінилося магнітне поле нашої планети та магнітні полюси змістилися ближче до екватора.

"Ми вважаємо, що сила магнітосфери зменшилася приблизно на 4% від нинішньої. Деякі ранні дослідження припускають, що вона повністю зникла на стороні, зверненій до Сонця", — говорить Мухопадх'яй.

[ + – ] Деформація магнітосфери Землі сонячним вітром Фото: wikipedia

Хід дослідження

Щоб точно вивчити, що сталося на Землі понад 40 тисяч років тому, вчені створили комп'ютерну модель на основі даних, отриманих із гірських і вулканічних відкладень. Також вони змоделювали взаємодію магнітосфери із сонячним вітром.

Учені з'ясували, що під час події Лашамп магнітосфера планети стиснулася приблизно в 3,8 раза від радіусу, але вона ніколи не зникала повністю. У цей період полюси, які раніше розташовувалися на півночі та півдні, перемістилися до екваторіальних широт, а разом із ними "переїхали" й полярні сяйва.

Як вимерли неандертальці?

"Існує теорія, що подія Лашамп сильно вплинула на життя на Землі. Через слабку магнітосферу проникало більше сонячного вітру, озоновий шар пошкоджувався, і це призвело до змін клімату. Наша модель показує, що зміна магнітного поля теоретично могла призвести до таких наслідків", — каже Мухопадх'яй.

Але точного причинно-наслідку зв'язку між цими подіями вчені не знайшли. Тому, щоб переконатися в правдивості цієї теорії, потрібні додаткові дослідження, каже Мухопадх'яй.

Нагадуємо, що вчені виявили на краю магнітосфери Землі стоячі хвилі.

Як писав раніше Фокус, жертвами зміни клімату стали вікінги Гренландії, яким довелося залишити острів через нестерпні умови життя.