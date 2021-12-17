Жертви клімату. Учені розповіли, як зникли вікінги Гренландії

Останнє відоме поселення вікінгів на острові не згадується в історичних джерелах початку 15 століття. Що змусило північний народ покинути острів, який 400 років був їхнім будинком?

Починаючи з 985 року і протягом наступних 10 років вікінги заснували два поселення на півдні Гренландії, які називаються Східне поселення (Eystribyggð давньонорвезькою) та Західне поселення (Vestribyggð), повідомляє Live Science.

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Учені знають, що в 15 столітті дані про проживання тут вікінгів зникають із історичних джерел, не залишається й археологічних слідів. Результати нового дослідження відповідають питанням, що ж змусило вікінгів залишити береги Гренландії?

[ + – ] Руїни церкви у Хвалсі, норвезькому поселенні в Гренландії. Вікінги збудували цю споруду приблизно у 14 столітті. Фото: Seneca-Guns

Учені вважають, що ключову роль тут відіграло затоплення територій, на яких вікінги проживали та займалися сільським господарством.

"Протягом кількох століть, з 14 по 19 століття в Європі та в Північній Атлантиці сталася зміна клімату, погода стала холоднішою. Це період відомий як малий льодовиковий період. У цих холодних умовах Гренландський крижаний щит став ще більшим", — каже Маріса Джулія Боррегжин з Гарвардського університету.

[ + – ] Карта Східного поселення вікінгів у середньовічній Гренландії Фото: wikipedia

За словами вчених, збільшена маса щита тиснула на поверхню острова, роблячи прибережні райони більш схильними до повеней.

"Ці процеси могли спричинити повені, які затопили прибережні райони, де були розташовані поселення вікінгів", — говорить Боррегжин.

Учені створили комп'ютерне моделювання, яке показало, що повені, які почалися на початку 15 століття, могли затопити територію в 140 кв. км, де були розташовані поселення вікінгів, а також їхні поля та місця для випасання худоби.

Але не лише підвищення рівня моря спричинило те, що вікінги покинули цю територію, кажуть учені. Адже Західне поселення було залишено на кілька десятиліть раніше.

"Зіткнення з ескімосами, які тут проживали, також могли вплинути на рішення стародавніх скандинавів покинути ці місця. Ще однією причиною могло стати різке похолодання, яке виснажило потрібні для життя ресурси", — йдеться в публікації.

[ + – ] Карта Західного поселення вікінгів у середньовічній Гренландії Фото: wikipedia

Останні письмові згадки існування Східного поселення датуються початком 15 століття. Вважається, що вже починаючи з 1420-х тут ніхто з вікінгів не жив. Щодо Західного поселення, то в письмових джерелах востаннє воно зустрічається ще раніше, а саме наприкінці 14 століття.

Фокус уже писав про те, що вчені дізналися, як глобальне потепління заморозило Європу 7 століть тому. Йдеться про різке похолодання, яке назвали малим льодовиковим періодом. Виявилося, що різке зниження температури в Північній Атлантиці було спричинене… надто швидким глобальним потеплінням.

Також учені назвали точну дату, коли вікінги відкрили Америку. Отримати цю інформацію дослідникам допомогли дані про сонячну бурю, яка досягла Землі за кілька десятиліть до прибуття давніх норвежців до Америки.