Жертвы климата. Ученые рассказали, как исчезли викинги Гренландии

Последнее известное поселение викингов на острове не упоминается в исторических источниках с начала 15 века. Что заставило северный народ покинуть остров, который 400 лет был их домом?

Начиная с 985 года и в течение следующих 10 лет, викинги основали два поселения на юге Гренландии, которые называются Восточное поселение (Eystribyggð на древненорвежском) и Западное поселение (Vestribyggð), сообщает Live Science.

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Ученые знают, что в 15 веке данные о проживании здесь викингов исчезают из исторических источников, не остается и археологических следов. Результаты нового исследования отвечают на вопрос, что же заставило викингов покинуть берега Гренландии?

[ + – ] Руины церкви в Хвалси, норвежском поселении в Гренландии. Викинги построили это сооружение примерно в 14 веке. Фото: Live Science

Ученые считают, что ключевую роль здесь сыграло затопление территорий, на которых викинги проживали и занимались сельским хозяйством.

"На протяжении нескольких столетий, с 14 по 19 век в Европе и в Северной Атлантике произошло изменение климата, стало холоднее. Это период известен как малый ледниковый период. В этих холодных условиях Гренландский ледяной щит стал еще больше", — говорит Мариса Джулия Боррегжин из Гарвардского университета.

[ + – ] Карта Восточного поселения викингов в средневековой Гренландии Фото: wikipedia

По словам ученых, увеличенная масса щита давила на поверхность острова, делая прибрежные районы более подверженными наводнениям.

"Эти процессы могли стать причиной наводнений, которые затопили прибрежные районы, где находились поселения викингов", — говорит Боррегжин.

Ученые создали компьютерное моделирование, которое показало, что начавшиеся в начале 15 века наводнения могли затопить территорию в 140 кв. км, где находились поселения викингов, а также их поля и места для выпаса скота.

Но не только повышение уровня моря стало причиной того, что викинги покинули эту территорию, говорят ученые. Ведь Западное поселение было покинуто на несколько десятилетий раньше.

"Столкновения с эскимосами, которые здесь проживали, также могли повлиять на решение древних скандинавов покинуть эти места. Еще одно причиной могло стать резкое похолодание, которое истощило нужные для жизни ресурсы", — говорится в публикации.

[ + – ] Карта Западного поселения викингов в cредневековой Гренландии Фото: wikipedia

Последние письменные упоминания о существовании Восточного поселения датируются началом 15 века. Считается, что уже начиная с 1420-х годов здесь никто из викингов не жил. Что качается Западного поселения, то в письменных источниках в последний раз оно встречается еще раньше, а именно в конце 14 века.

Фокус уже писал о том, что ученые узнали, как глобальное потепление заморозило Европу 7 веков назад. Речь идет о резком похолодании, которое назвали малым ледниковым периодом. Оказалось, что резкое снижение температуры в Северной Атлантике было вызвано… слишком быстрым глобальным потеплением.

Также ученые назвали точную дату, когда викинги открыли Америку. Получить эту информацию исследователям помогли данные о солнечной буре, которая достигла Земли за несколько десятилетий до прибытия древних норвежцев в Америку.