Зима близко. Ученые узнали, как глобальное потепление заморозило Европу 7 веков назад

14 век стал трудным временем для Европы. Едва оправившись от эпидемии чумы, выжившие столкнулись с резким изменением климата — малым ледниковым периодом. Всего за 20 лет аномально теплая погода сменилась ледяной стужей. Сегодня ученые узнали, почему это произошло.

Малый ледниковый период был одним из самых холодных периодов за последние 10 тысяч лет. Это похолодание стало причиной неурожаев, голода и пандемий, что привело к смерти миллионов людей в Европе. Ученые из Университета штата Массачусетс в Амхерсте считают, что причиной похолодания, которое особенно ощущалось в североатлантическом регионе, стал предыдущий необычайно теплый период, сообщает Phys.

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Ученые Франсуа и Рэймонд Брэдли создали 3000-летнюю реконструкцию температуры поверхности моря в Северной Атлантике и обнаружили удивительную особенность. В конце 1300-х годов очень теплые условия сменились беспрецедентно холодными условиями в начале 1400-х годов. На это ушло всего 20 лет.

Ученые еще в 2020 году изучили годовые слои донных отложений в озере на севере острова Элсмир, Канада, которые содержат титан, оставшийся от многовекового выветривания горных пород. Измеряя концентрацию титана в различных слоях, ученые смогли оценить изменение температуры с течением времени. Оказалось, что самые низкие температуры были зафиксированы между 1400-1600 годами нашей эры

Исследователи, в результате новой научной работы, обнаружили аномально сильный перенос теплой воды на север в конце 1300-х годов, пик которого достиг около 1380 года. В результате воды к югу от Гренландии стали намного теплее, чем обычно.

Обычно теплая, насыщенная солью, вода из тропиков течет на север вдоль побережья Северной Европы и когда достигает более высоких широт, отдает свое тепло в атмосферу, становится более холодной (а, значит, плотной и тяжелой) и опускается на дно океана. Получившееся глубоководное течение затем направляется на юг вдоль побережья Северной Америки в рамках огромной системы циркуляции воды в океанах.

[ + – ] В конце 1300-х годов на север двигалось гораздо больше теплой воды, чем обычно, что, в свою очередь, привело к быстрой потере арктического льда Фото: wikipedia

Но в конце 1300-х годов на север двигалось гораздо больше теплой воды, чем обычно, что, в свою очередь, привело к быстрой потере арктического льда. В течение нескольких десятилетий в конце 1300-х и в начале 1400-х годов огромное количество отколовшегося льда попало в Северную Атлантику. Его таяние снизило соленость океана, нарушило циркуляцию воды и резко ослабило теплое течение, согревающее Европу. Именно это вызвало существенное похолодание, говорят ученые.

Интересно, что причиной потепления, которое в итоге заморозило Европу, ученые называют рост солнечной активности и особенности атмосферной циркуляции. В конце 1300-х годов наблюдалась необычайно высокая солнечная активность, которая усилила теплое течение. Тогда на Земле было меньше извержений вулканов и в воздухе находилось меньше пепла. Такая "чистая" атмосфера говорит о том, что планета была более восприимчива к изменениям солнечной активности.

"Влияние высокой солнечной активности на атмосферную циркуляцию в Северной Атлантике было особенно сильным", — говорит Лапойнт.

Ученые отмечают, что похожее явление — замедление Гольфстрима из-за таяния льдов — наблюдается и сегодня. Однако масштаб похолодания может быть меньше, так как арктического морского льда осталось совсем немного.

Ранее Фокус уже писал о пяти главных апокалипсисах, которые едва пережило человечество. Среди них ледниковый период, извержение вулканов и пандемии разных болезней.