Самый крупный самец большой белой акулы в истории Атлантического океана: 750 кг живого веса (фото)

Исследователям удалось поймать самца у восточного побережья и пометить его — теперь они смогут отслеживать его передвижение.

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Океан покрывает огромную площадь планеты и является домом для невероятного количества живых организмов, в том числе и одних из самых опасных хищников на Земле — больших белых акул. Представители этого вида достигают огромных размеров, а единственными естественными хищниками для них являются косатки, которые в последнее время все чаще охотятся на печень больших белых акул, пишет Live Science.

В новом исследовании команда из некоммерческой организации по изучению акул OCEARCH заметила гигантского самца большой белой акулы у Восточного побережья. Исследователи пометили самца, дав ему имя Contender (Претендент), и заявили, что он, вероятно, является самым большим самцом большой белой акулы, когда-либо пойманным и изученным в северо-западной части Атлантического океана.

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В ходе исследования ученые пометили хищного гиганта 17 января, примерно в 70 км к востоку от береговой линии на границе Джорджии и Флориды, и отпустили на волю. Авторы исследования отмечают, что длина Contender достигает 4,2 метра в длину, а его вес составляет около 750 килограммов.

Исследователи OCEARCH помечают белых акул, проводящих зиму у юго-востока Соединенных Штатов. По словам главного ветеринара и старшего ветеринарного научного сотрудника организации, доктора Харли Ньютона, гигантский самец стал всего лишь третьим взрослым животным, которого они поймали и взяли образцы во время зимнего пребывания акул.

Известно, что самцы большой белой акулы созревают примерно в 26 лет и достигают длины около 3,5 метра, поэтому ученые были чрезвычайно рады тому, что им удалось обнаружить самца длиной 4,3 метра.

Большинство записей о длине акул являются приблизительными, и более крупные оценки часто оспариваются. Однако, по данным Смитсоновского национального музея естественной истории в Вашингтоне, округ Колумбия, длина зрелых самцов составляет от 3,4 до 4 метров. Это указывает на то, что Contender примерно на 23 сантиметра длиннее типичного крупного самца этого вида.

Длина самого крупного самца большой белой акулы составила 4,3 метра Фото: OCEARCH

В то же время самки больших белых акул вырастают примерно до 6,1 метра в длину — это намного больше, чем самцы, что делает Contender не самым крупным представителем своего вида. В то же время, по данным Флоридского музея естественной истории, есть неподтвержденные сообщения о том, что большие белые акулы вырастали примерно до 7 метров.

По словам Ньютона, в своих исследованиях они с коллегами не так часто сталкиваются со взрослыми особями, а потому обнаружение Contender невероятно важно. Отметим, что организация пытается лучше понять жизнь больших белых акул в Северной Атлантике, чтобы помочь информировать природоохранные усилия по защите вида.

В ходе исследования ученые использовали интеллектуальную метку положения и температуры для наблюдения за животными. Метка SPOT, которая закреплена на первом спинном плавнике акулы, посылает сигнал на спутник каждый раз, когда акула прорывает поверхность воды, согласно Всемирному фонду дикой природы. С помощью этой технологии ученые могут отслеживать местоположение акулы, а также фиксируют данные о глубине и температуре океана.

Ранее Фокус писал о том, что гигантская беременная большая белая акула была случайно убита учеными.