Найбільший самець великої білої акули в історії Атлантичного океану: 750 кг живої ваги (фото)

Дослідникам вдалося спіймати самця біля східного узбережжя і позначити його — тепер вони зможуть відстежувати його пересування.

Related video

Океан покриває величезну площу планети і є домівкою для неймовірної кількості живих організмів, зокрема й для одних із найнебезпечніших хижаків на Землі — великих білих акул. Представники цього виду досягають величезних розмірів, а єдиними природними хижаками для них є косатки, які останнім часом все частіше полюють на печінку великих білих акул, пише Live Science.

У новому дослідженні команда з некомерційної організації з вивчення акул OCEARCH помітила гігантського самця великої білої акули біля Східного узбережжя. Дослідники позначили самця, давши йому ім'я Contender (Претендент), і заявили, що він, імовірно, є найбільшим самцем великої білої акули, коли-небудь спійманим і вивченим у північно-західній частині Атлантичного океану.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час дослідження вчені помітили хижого гіганта 17 січня, приблизно за 70 км на схід від берегової лінії на кордоні Джорджії та Флориди, і відпустили на волю. Автори дослідження зазначають, що довжина Contender досягає 4,2 метра в довжину, а його вага становить близько 750 кілограмів.

Дослідники OCEARCH позначають білих акул, які проводять зиму біля південного сходу Сполучених Штатів. За словами головного ветеринара і старшого ветеринарного наукового співробітника організації, доктора Гарлі Ньютона, гігантський самець став лише третьою дорослою твариною, яку вони спіймали й взяли зразки під час зимового перебування акул.

Відомо, що самці великої білої акули дозрівають приблизно у 26 років і досягають довжини близько 3,5 метра, тож науковці були надзвичайно раді тому, що їм вдалося виявити самця завдовжки 4,3 метра.

Більшість записів про довжину акул є приблизними, і більші оцінки часто оскаржуються. Однак, за даними Смітсонівського національного музею природної історії у Вашингтоні, округ Колумбія, довжина зрілих самців становить від 3,4 до 4 метрів. Це вказує на те, що Contender приблизно на 23 сантиметри довший за типового великого самця цього виду.

Довжина найбільшого самця великої білої акули становила 4,3 метра Фото: OCEARCH

Водночас самки великих білих акул виростають приблизно до 6,1 метра в довжину — це набагато більше, ніж самці, що робить Contender чи не найбільшим представником свого виду. Водночас за даними Флоридського музею природної історії, є непідтверджені повідомлення про те, що великі білі акули виростали приблизно до 7 метрів.

За словами Ньютона, у своїх дослідженнях вони з колегами не так часто стикаються з дорослими особинами, а тому виявлення Contender неймовірно важливе. Зазначимо, що організація намагається краще зрозуміти життя великих білих акул у Північній Атлантиці, щоб допомогти інформувати природоохоронні зусилля щодо захисту виду.

Під час дослідження вчені використовували інтелектуальну мітку положення і температури для спостереження за тваринами. Мітка SPOT, яка закріплена на першому спинному плавнику акули, посилає сигнал на супутник щоразу, коли акула прориває поверхню води, повідомляє Всесвітній фонд дикої природи. За допомогою цієї технології вчені можуть відстежувати місце розташування акули, а також фіксують дані про глибину і температуру океану.

Раніше Фокус писав про те, що гігантська вагітна велика біла акула була випадково вбита вченими.