Різники великих білих акул розширили свої "угіддя" в океані: де вбивці орудували цього разу

Дослідники вперше в історії підтвердили, що косатки полюють на австралійських великих білих акул.

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Ще 2023 року рештки великої білої акули викинуло на берег недалеко від Портленда у Вікторії, Австралія. Ця подія привернула увагу ЗМІ та вчених: один із найгрізніших хижаків в океані був розтерзаний чимось іншим, що зуміло вирвати його печінку, пише IFLScience.

Науковці одразу припустили, що знають різника, проте не могли цього підтвердити. До цього моменту: тепер аналіз ДНК, взятий із рани укусу, підтвердив підозри дослідників: косатки полюють на великих білих акул в Австралії.

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За останні кілька років учені зафіксували кілька випадків нападу косаток на різні види акул, і, як показують спостереження, великі білі акули також входили в їхнє меню. Наприклад, відомо про пару косаток, які влаштували справжнє полювання на акул у 2022 і 2023 роках. Така поведінка зробила пару косаток знаменитими, а рідкісні хижацтва також були зняті на камеру, показавши, що косатки працюють спільно, щоб атакувати здобич.

Коли рештки великої білої акули викинуло на пляж неподалік Портленда 2023 року, це дало вченим унікальну можливість проаналізувати окремі укуси та встановити особу вбивці.

У жовтні 2023 року на пляжі в Портленді, Австралія, було знайдено тіло великої білої акули, на якому було видно явні ознаки нападу і загибелі від чогось великого Фото: Portland Bait and Tackle

За словами провідної авторки дослідження, кандидатки наук із Групи з екології південних акул Університету Фліндерса та Центру досліджень китоподібних Західної Австралії Ізабелли Рівз, дослідивши тіло акули, вони виявили, що печінка, травні та репродуктивні органи хижака були відсутні. Також учені помітили чотири характерні укуси: один був характерний для вилучення печінки косаткою — щось подібне спостерігалося в Південній Африці.

Команда взяла мазки з ран укусів, а потім секвенувала залишковий генетичний матеріал хижака. У результаті їм вдалося підтвердити наявність ДНК косатки в первинній ділянці укусу, в той час, як у трьох інших ранах було виявлено ДНК від мерлятника широконосої семизябрової акули.

Результати дослідників переконливо свідчать про те, що косатки дійсно полюють на білих акул в австралійських водах. Ба більше, вчені вважають, що хижаків особливо цікавить печінка. За словами Рівз, нові дані вказують на те, що випадки хижацтва насправді можуть бути більш поширеними в усьому світі, ніж вважалося раніше.

Під час дослідження Рівз із колегами використовували методи судової експертизи дикої природи — це допомогло підтвердити вид, відповідальний за вирізання та поїдання печінки акул. За два дні до того, як тіло акули було знайдено на пляжі, цивільні очевидці бачили кількох косаток, включно з місцевими відомими особинами, які полювали на щось велике в затоці.

Експертиза дикої природи допомогла дослідникам ідентифікувати косаток як убивцю білої акули

Зазначимо, що це не перший випадок нападу косаток на акул в Австралії. Раніше вчені вже зафіксували, що хижаки полювали на синіх акул, оселедцевих акул, короткоплавникових мако, донних і тигрових акул. Однак цілеспрямоване споживання печінки білої акули досі було невідомим у цих водах, попри те, що це було зафіксовано в інших місцях.

Ще 2015 року косатки були помічені під час взаємодії з білою акулою в морському парку групи островів Нептун у Південній Австралії. Тоді дослідники помітили пляму, яка свідчить про те, що полювання було вдалим, проте решток акули так і не було знайдено.

В інших місцях, таких як Південна Африка і Каліфорнія, спроби хижацтва косаток на білих акул призвели до порушення місцевих популяцій акул. За словами авторки дослідження і морської біологині з Університету Родса, докторки Елісон Таунер, прямі спостереження хижацтва косаток все ще залишаються рідкісними, а їхня частота насправді мало вивчена.

Водночас дослідження вже показали, що активне хижацтво косаток на великих білих акул у Південній Африці призвели до масштабних каскадних змін в екосистемі. Білі акули є ключовими регуляторами в морських екосистемах, впливаючи на їхню структуру та функціонування, а тому невідомо, як полювання на них вплине на біорізноманіття австралійських вод.

Раніше Фокус писав про те, що косатці знадобилося 2 хвилини, щоб знищити велику білу акулу.