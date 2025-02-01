Потрошители больших белых акул расширили свои "угодья" в океане: где убийцы орудовали на этот раз

Исследователи впервые в истории подтвердили, что косатки охотятся на австралийских больших белых акул.

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Еще в 2023 году останки большой белой акулы выбросило на берег недалеко от Портленда в Виктории, Австралия. Это событие привлекло внимание СМИ и ученых: один из самых грозных хищников в океане был растерзан чем-то другим, что сумело вырвать его печень, пишет IFLScience.

Ученые сразу предположили, что знают потрошителя, однако не могли этого подтвердить. До этого момента: теперь анализ ДНК, взятый из раны укуса, подтвердил подозрения исследователей: косатки охотятся на больших белых акул в Австралии.

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За последние несколько лет ученые зафиксировали несколько случаев нападения косаток на различные виды акул, и, как показывают наблюдения, большие белые акулы также входили в их меню. Например, известно о паре косаток, которые устроили настоящую охоту на акул в 2022 и 2023 годах. Такое поведение сделало пару косаток знаменитыми, а редкие хищничества также были засняты на камеру, показав, что косатки работают сообща, чтобы атаковать добычу.

Когда останки большой белой акулы выбросило на пляж недалеко от Портленда в 2023 году, это дало ученым уникальную возможность проанализировать отдельные укусы и установить личность убийцы.

В октябре 2023 года на пляже в Портленде, Австралия, было найдено тело большой белой акулы, на котором были видны явные признаки нападения и гибели от чего-то крупного Фото: Portland Bait and Tackle

По словам ведущего автора исследования, кандидата наук из Группы по экологии южных акул Университета Флиндерса и Центра исследований китообразных Западной Австралии Изабеллы Ривз, исследовав тело акулы они обнаружили, что печень, пищеварительные и репродуктивные органы хищника отсутствовали. Также ученые заметили четыре характерных укуса: один был характерен для извлечения печени косаткой — нечто подобное наблюдалось в Южной Африке.

Команда взяла мазки из ран укусов, а затем секвенировали остаточный генетический материал хищника. В результате им удалось подтвердить наличие ДНК косатки в первичной области укуса, в то время как в трех других ранах была обнаружена ДНК от падальщика широконосой семижаберной акулы.

Результаты исследователей убедительно свидетельствуют о том, что косатки действительно охотятся на белых акул в австралийских водах. Более того, ученые полагают, что хищников особенно интересует печень. По словам Ривз, новые данные указывают на то, что случаи хищничества на самом деле могут быть более распространенными по всему миру, чем считалось ранее.

В ходе исследования Ривз с коллегами использовали методы судебной экспертизы дикой природы — это помогло подтвердить, вид, ответственный за вырезание и поедание печени акул. За два дня до того, как тело акулы было найдено на пляже, гражданские очевидцы видели нескольких косаток, включая местных известных особей, которые охотились на что-то крупное в заливе.

Экспертиза дикой природы помогла исследователям идентифицировать косаток как убийцу белой акулы

Отметим, что это не первый случай нападения косаток на акул в Австралии. Ранее ученые уже зафиксировали, что хищники охотились на синих акул, сельдевых акул, короткоплавниковых мако, донных и тигровых акул. Однако целенаправленное потребление печени белой акулы до сих пор было неизвестно в этих водах, несмотря на то, что это было зафиксировано в других местах.

Еще в 2015 году косатки были замечены взаимодействующими с белой акулой в морском парке группы островов Нептун в Южной Австралии. Тогда исследователи заметили пятно, свидетельствующее о том, что охота была удачной, однако останки акулы так и не были найдены.

В других местах, таких как Южная Африка и Калифорния, попытки хищничества косаток на белых акулах привели к нарушению местных популяций акул. По словам автора исследования и морского биолога из Университета Родса, доктора Элисон Таунер, прямые наблюдения хищничества косаток все еще остаются редкими, а их частота на самом деле мало изучена.

В то же время исследования уже показали, что активное хищничество косаток на больших белых акул в Южной Африке привели к масштабным каскадным изменениям в экосистеме. Белые акулы являются ключевыми регуляторами в морских экосистемах, влияя на их структуру и функционирование, а потому неизвестно, как охота на них повлияет на биоразнообразие австралийских вод.

Ранее Фокус писал о том, что косатке потребовалось 2 минуты, чтобы уничтожить большую белую акулу.