Гігантську вагітну велику білу акулу випадково вбили вчені: її тіло послужить науці

Дослідники сподіваються, що тіло акули з дитинчатами дасть змогу розкрити секрети культового хижака в океані.

Величезна велика біла акула, нещодавно вбита барабанним способом лову у Квінсленді (Австралія) буде використовуватися для того, щоб допомогти дослідникам дізнатися більше про цей вид. Цікаво, що гігантська самка була лише трохи меншою за найбільшу коли-небудь спійману велику білу акулу, пише Live Science.

Довжина вбитої самки великої білої акули (Carcharodon carcharias) сягала в довжину близько 5,6 метра і була виявлена вченими вже мертвою в рамках Програми з контролю за акулами Квінсленду в Таннум-Сендс біля узбережжя Квінсленду. Дослідники пізніше виявили, що вона була вагітна чотирма дитинчатами.

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За словами представника Департаменту сільського господарства та рибальства Квінсленду Трейсі Скотт-Голланд, ця самка є найбільшою білою акулою, спійманою в рамках Програми з контролю за акулами з моменту її старту в 1962 році. Науковці зазначають, що перевірених записів про великих білих акул все ще недостатньо, проте найбільшою виловленою великою білою акулою за всю історію став хижак завдовжки в 6 метрів.

Барабанний спосіб лову — метод, який використовують в Австралії, за якого гачок з наживкою прикріплений до буя і плаває, а ланцюг кріпить його до морського дна. Програма з контролю за акулами Квінсленду використовує барабанні способи лову, щоб знизити ризик укусів акул: якщо хижаків, пов'язаних з неспровокованими укусами, ловлять у морському парку Великого Бар'єрного рифу, то позначають, переміщують і відпускають; але тих, кого ловлять за межами морського парку, присипляють.

Барабанні лінії сповіщають про затримання тварини, відправляючи супутникове сповіщення, щоб вчені могли швидко позначити та відпустити тварину. Але у випадку з вагітною великою білою акулою група не дісталася до неї вчасно.

За словами експерта з акул і головного наукового співробітника OCEARCH Боба Г'ютера, вченим дуже шкода втрачати таку репродуктивну тварину, а тому вони сподіваються використати вагітну самку акули, щоб дізнатися більше про цих тварин.

Бувши вищими хижаками, акули підтримують збалансовану і здорову харчову мережу океану, тому скорочення їхньої популяції має непрямий вплив на багатьох інших тварин. У глобальному масштабі третина акул, скатів і химер перебувають під загрозою зникнення. Зазначимо, що великі білі акули також занесені до Червоної книги як вразливий вид.

Раніше вчені вже з'ясували, що великі білі акули досягають статевої зрілості у віці 20 або 30 років і виношують від двох до 17 дитинчат кожні два або три роки. На жаль, таке повільне розмноження ускладнює відновлення виду після загроз. Дослідники також стурбовані тим, що передчасна смерть самки, здатної до розмноження, може мати значний вплив на місцеву популяцію.

Вчені вважають, що загибла самка, ймовірно, народилася наприкінці 90-х років, коли білі акули вперше стали охоронюваним видом в Австралії. Аналіз зразків мертвої акули може надати дані про харчові звички тварини, забруднювальні речовини в її водах і багато іншого.

Раніше Фокус писав про те, що щось в океані безжально випатрало велику білу акулу.