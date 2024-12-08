Гигантская беременная большая белая акула была случайно убита учеными: ее тело послужит науке

Исследователи надеются, что тело акулы с детенышами позволит раскрыть секреты культового хищника в океане.

Огромная большая белая акула, недавно убитая барабанным способом ловли в Квинсленде (Австралия) будет использоваться для того, чтобы помочь исследователям узнать больше об этом виде. Любопытно, что гигантская самка была лишь немногим меньше самой крупной когда-либо пойманной большой белой акулы, пишет Live Science.

Длина убитой самки большой белой акулы (Carcharodon carcharias) достигала в длину около 5,6 метра и была обнаруженной учеными уже мертвой в рамках Программы по контролю за акулами Квинсленда в Таннум-Сэндс у побережья Квинсленда. Исследователи позже обнаружили, что она была беременна четырьмя детенышами.

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По словам представителя Департамента сельского хозяйства и рыболовства Квинсленда Трейси Скотт-Холланд, эта самка является самой большой белой акулой, пойманной в рамках Программы по контролю за акулами с момента ее старта в 1962 году. Ученые отмечают, что проверенных записей о крупных белых акулах все еще недостаточно, однако крупнейшей выловленной большой белой акулой за всю историю стал хищник длиной в 6 метра.

Барабанный способ ловли — метод, используемый в Австралии, при котором крючок с наживкой прикреплен к бую и плавает, а цепь крепит его к морскому дну. Программа по контролю за акулами Квинсленда использует барабанные способы ловли, чтобы снизить риск укусов акул: если хищников, связанных с неспровоцированными укусами, ловят в морском парке Большого Барьерного рифа, то помечают, перемещают и отпускают; но тех, кого ловят за пределами морского парка, усыпляют.

Барабанные линии оповещают о поимке животного, отправляя спутниковое оповещение, чтобы ученые могли быстро пометить и отпустить животное. Но в случае с беременной большой белой акулой группа не добралась до нее вовремя.

По словам эксперта по акулам и главного научного сотрудника OCEARCH Боба Хьютера, ученым очень жаль терять такое репродуктивное животное, а потому они надеются использовать беременную самку акулы, чтобы узнать больше об этих животных.

Будучи высшими хищниками, акулы поддерживают сбалансированную и здоровую пищевую сеть океана, поэтому сокращение их популяции оказывает косвенное воздействие на многих других животных. В глобальном масштабе треть акул, скатов и химер находятся под угрозой исчезновения. Отметим, что большие белые акулы также занесены в Красную книгу как уязвимый вид.

Ранее ученые уже выяснили, что большие белые акулы достигают половой зрелости в возрасте 20 или 30 лет и вынашивают от двух до 17 детенышей каждые два или три года. Увы, такое медленное размножение затрудняет восстановление вида после угроз. Исследователи также обеспокоены тем, что преждевременная смерть самки, способной к размножению, может оказать значительное влияние на местную популяцию.

Ученые считают, что погибшая самка, вероятно, родилась в конце 90-х годов, когда белые акулы впервые стали охраняемым видом в Австралии. Анализ образцов мертвой акулы может предоставить данные о пищевых привычках животного, загрязняющих веществах в его водах и многом другом.

Ранее Фокус писал о том, что нечто в океане безжалостно распотрошило большую белую акулу.