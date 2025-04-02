Новые солнечные панели Stykon на 60% легче обычных: как это улучшит генерацию энергии
Французская компания Heliup получила золотую награду European Solar Startup Award 2025 за солнечные фотоэлектрические панели Stykon для плоских крыш.
Об этом сообщает портал Balkan Green Energy News.
В Heliup обратили внимание, что солнечные панели обычно имеют значительный вес, который в сочетании с весом крепежных конструкций составляет около 15 кг на квадратный метр. Из-за этого их нельзя устанавливать на большинство крыш зданий, поскольку те просто не выдержат нагрузки.
Однако стартап предложил панель Stykon, которая на 60% легче при том же уровне производительности и долговечности. Согласно информации от компании SolarPower Europe, новая модель имеет вес всего 5 кг на квадратный метр, эффективность 20%, а также высокую устойчивость к экстремальным погодным условиям. Оборудование производится в Европе и имеет простой и быстрый процесс установки.
Для решения проблемы с весом компания Heliup использует запатентованную технологию, которая разрабатывалась более трех лет во французском Национальном институте солнечной энергии (INES). По словам представителей стартапа, уникальная технология основана на сохранении тонкого стекла и инновационной концепции монтажа. Солнечные панели Stykon предназначены для плоских крыш и приклеиваются непосредственно на гидроизоляционную мембрану кровли.
После успешной онлайн-презентации на Solar Startup Award 2025 экспертная группа выдвинула Heliup, Aevy и suena в качестве финалистов. Вскоре после этого Янник Вескетти, президент и соучредитель Heliup, Готье Мулен, соучредитель и главный операционный директор Aevy, и Феликс Хаймке, старший менеджер по продуктам в Suena, представили свои работы на сцене SolarPower Summit 2025.
Янник Вескетти подчеркнул, что в Европейском союзе имеется более четырех миллиардов квадратных метров свободного пространства на больших крышах. Heliup хочет использовать потенциал этого свободного пространства на крышах и ускорить установку солнечных батарей по всей Европе. Стартап надеется произвести революцию в солнечной энергетике с помощью легких решений, производимых в Европе, которые раскрывают потенциал коммерческих и промышленных крыш.
"Только с этими дальновидными новаторами мы сможем укрепить конкурентоспособность Европы и гарантировать быстрый энергетический переход", — заявила генеральный директор SolarPower Europe Вальбурга Хемецбергер.
Ранее ученые из Германии создали разноцветные солнечные панели, способные сливаться с крышами и фасадами. Это позволит им добывать энергию, не портя внешний вид зданий.
Недавно компания Viridian Solar из Великобритании представила новые солнечные панели TOPCon мощностью 445 Вт. Их эффективность составляет 23,6%.