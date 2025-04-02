Новые солнечные панели Stykon на 60% легче обычных: как это улучшит генерацию энергии

Французская компания Heliup получила золотую награду European Solar Startup Award 2025 за солнечные фотоэлектрические панели Stykon для плоских крыш.

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Об этом сообщает портал Balkan Green Energy News.

В Heliup обратили внимание, что солнечные панели обычно имеют значительный вес, который в сочетании с весом крепежных конструкций составляет около 15 кг на квадратный метр. Из-за этого их нельзя устанавливать на большинство крыш зданий, поскольку те просто не выдержат нагрузки.

Однако стартап предложил панель Stykon, которая на 60% легче при том же уровне производительности и долговечности. Согласно информации от компании SolarPower Europe, новая модель имеет вес всего 5 кг на квадратный метр, эффективность 20%, а также высокую устойчивость к экстремальным погодным условиям. Оборудование производится в Европе и имеет простой и быстрый процесс установки.

Для решения проблемы с весом компания Heliup использует запатентованную технологию, которая разрабатывалась более трех лет во французском Национальном институте солнечной энергии (INES). По словам представителей стартапа, уникальная технология основана на сохранении тонкого стекла и инновационной концепции монтажа. Солнечные панели Stykon предназначены для плоских крыш и приклеиваются непосредственно на гидроизоляционную мембрану кровли.

Cолнечные панели Stykon клеятся прямо на крышу Фото: Heliup

После успешной онлайн-презентации на Solar Startup Award 2025 экспертная группа выдвинула Heliup, Aevy и suena в качестве финалистов. Вскоре после этого Янник Вескетти, президент и соучредитель Heliup, Готье Мулен, соучредитель и главный операционный директор Aevy, и Феликс Хаймке, старший менеджер по продуктам в Suena, представили свои работы на сцене SolarPower Summit 2025.

Янник Вескетти подчеркнул, что в Европейском союзе имеется более четырех миллиардов квадратных метров свободного пространства на больших крышах. Heliup хочет использовать потенциал этого свободного пространства на крышах и ускорить установку солнечных батарей по всей Европе. Стартап надеется произвести революцию в солнечной энергетике с помощью легких решений, производимых в Европе, которые раскрывают потенциал коммерческих и промышленных крыш.

"Только с этими дальновидными новаторами мы сможем укрепить конкурентоспособность Европы и гарантировать быстрый энергетический переход", — заявила генеральный директор SolarPower Europe Вальбурга Хемецбергер.

Ранее ученые из Германии создали разноцветные солнечные панели, способные сливаться с крышами и фасадами. Это позволит им добывать энергию, не портя внешний вид зданий.

Недавно компания Viridian Solar из Великобритании представила новые солнечные панели TOPCon мощностью 445 Вт. Их эффективность составляет 23,6%.