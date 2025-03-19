Будут работать даже через 30 лет: британцы выпустили эффективные солнечные панели TOPCon

В новой панели используются новейшие технологии солнечных элементов для достижения более высокой удельной плотности мощности и ячейки TOPCon n-типа.

Related video

Британская компания Viridian Solar, производитель интегрируемых в здания фотоэлектрических панелей (BIPV), анонсировала новый модуль TOPCon n-типа мощностью 445 Вт. Подробности сообщило издание PV-Magazine.

Модуль PV16-445AG-M10 с 54 солнечными ячейками имеет размеры 1885 мм x 1134 x 70 мм и вес 28,3 кг. Его эффективность преобразования энергии составляет 23,6%, а напряжение холостого хода — 39,90 В, ток короткого замыкания — 14,18 А, температурный коэффициент достигает -0,29%/C.

Продукт может составить конкуренцию Китаю. Недавно стало известно, что китайский производитель Longi представил новую солнечную панель Hi-MO X10.

Как говорит производитель, в новой панели используются новейшие технологии солнечных элементов для достижения более высокой удельной плотности мощности, с ячейками TOPCon n-типа, инкапсулированными между двумя стеклянными листами спереди и сзади. Переход на панели стекло-стекло увеличивает срок службы панели, лучше защищая ячейки от окисления и механических напряжений и деформаций.

Новый солнечный модуль Viridian Solar Фото: Viridian Solar

Новый продукт совместим с существующими кровельными комплектами M10 компании и поставляется с 15-летней гарантией на продукт. При этом Viridian Solar гарантирует, что выходная мощность сохранится на уровне 95% от первоначальной через 10 лет и 87% через 30 лет.

Благодаря негорючему стеклу на задней поверхности новой панели, заменяющему полимерный задний лист, новая панель еще больше снижает риск возникновения пожара. Новая панель получила сертификат с самой высокой категорией огнестойкости (BRoof).

Ранее сообщали, что создана новая технология для солнечных панелей, которая повышает мощность на 35%. В ее основе лежат сегнетоэлектрические материалы, которые могут превзойти полупроводники.