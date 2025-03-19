Працюватимуть навіть через 30 років: британці випустили ефективні сонячні панелі TOPCon

У новій панелі використовуються новітні технології сонячних елементів для досягнення більш високої питомої щільності потужності і комірки TOPCon n-типу.

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Британська компанія Viridian Solar, виробник інтегрованих у будівлі фотоелектричних панелей (BIPV), анонсувала новий модуль TOPCon n-типу потужністю 445 Вт. Подробиці повідомило видання PV-Magazine.

Модуль PV16-445AG-M10 з 54 сонячними комірками має розміри 1885 мм x 1134 x 70 мм і вагу 28,3 кг. Його ефективність перетворення енергії становить 23,6%, а напруга холостого ходу — 39,90 В, струм короткого замикання — 14,18 А, температурний коефіцієнт досягає -0,29% / C.

Продукт може скласти конкуренцію Китаю. Нещодавно стало відомо, що китайський виробник Longi представив нову сонячну панель Hi-MO X10.

Як каже виробник, у новій панелі використовуються новітні технології сонячних елементів для досягнення більш високої питомої щільності потужності, з осередками TOPCon n-типу, інкапсульованими між двома скляними листами спереду і ззаду. Перехід на панелі скло-скло збільшує термін служби панелі, краще захищаючи осередки від окислення та механічних напружень і деформацій.

Новий сонячний модуль Viridian Solar Фото: Viridian Solar

Новий продукт сумісний з наявними покрівельними комплектами M10 компанії і поставляється з 15-річною гарантією на продукт. При цьому Viridian Solar гарантує, що вихідна потужність збережеться на рівні 95% від початкової через 10 років і 87% через 30 років.

Завдяки негорючому склу на задній поверхні нової панелі, що замінює полімерний задній лист, нова панель ще більше знижує ризик виникнення пожежі. Нова панель отримала сертифікат із найвищою категорією вогнестійкості (BRoof).

Раніше повідомляли, що створено нову технологію для сонячних панелей, яка підвищує потужність на 35%. В її основі лежать сегнетоелектричні матеріали, які можуть перевершити напівпровідники.