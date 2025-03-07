У Китаї створили сонячну панель із підвищеною генерацією енергії: у чому секрет її успіху

Особливістю новинки став захист від пилу, який підвищує вироблення енергії на одиницю площі більш ніж на 10% порівняно з TOPCon

Related video

Компанія Longi представила нову сонячну панель Hi-MO X10, захищену від пилу, на Китайській міжнародній конференції з використання сонячної енергії. Подробиці передає видання PV Magazine.

Нова серія модулів використовує технологію комірок другого покоління з гібридним пасивованим заднім контактом (HPBC 2.0) компанії Longi. Вона включає сім моделей, усі з єдиною конструкцією напівелемента (6×24) і розмірами 2382 мм × 1134 мм × 30 мм. Вихідна потужність варіюється від 640 Вт до 670 Вт, а ККД — від 23,7% до 24,8%.

Варто нагадати, що українці можуть дешево купити панелі Longi. Вони підходять для встановлення на балконах квартир.

Під час випробувань за стандартних умов напруга розімкненого кола становила від 53,70 В до 54,30 В, а в умовах номінальної робочої температури комірки вона коливалася від 51,04 В до 51,61 В. Струм короткого замикання варіюється від 15,13 А до 15,60 А. Температурний коефіцієнт становить -0,26% на градус Цельсія. Як запевняє розробник, початкова швидкість деградації модуля становить 1%, а річна деградація обмежена 0,35% протягом 30 років.

Ще однією особливістю Hi-MO X10 є технологія захисту від пилу. Як запевняє Longi, вона збільшує теоретичне вироблення енергії на одиницю площі більш ніж на 10%, як порівняти з панелями з тунельно-оксидним пасивованим контактом (TOPCon).

Конструкція з модернізованою рамою дає змогу дощовій воді видаляти накопичений пил, скорочуючи витрати на технічне обслуговування та запобігаючи вигоранню. Польові дані показують, що ця функція забезпечує середній приріст енергії 2,04%, а піковий приріст досягає 6%.

Технологію вперше представили в жовтні 2023 року, і відтоді вона понад два роки проходила випробування. Якщо вірити виробнику, функція покращує вихід енергії на ват на 2%, а в поєднанні з HPBC 2.0 серія Hi-MO X10 забезпечує на 10% вищу вихідну потужність, ніж аналогічні модулі TOPCon.

Внутрішні розрахунки Longi показують, що встановлення панелей Hi-MO X10 потужністю 660 Вт на даху площею 10 000 квадратних метрів вироблятиме на 189 000 кВт*год більше енергії на рік, порівняно з модулями TOPCon потужністю 630 Вт. У підсумку річна виручка від генерації зросте на 113 000 юанів (15 700 доларів США). Термін служби становить 30 років, і за цей час додатковий дохід складе близько 2,67 млн юанів або 368 220 доларів.

Конструкція нових панелей також перенаправляє струм навколо затінених ділянок, мінімізуючи втрати потужності. Longi стверджує, що це знижує втрати на 70% порівняно зі стандартними модулями TOPCon.

Hi-MO X10 також отримала механізм запобігання пожежі, що знижує ризик виникнення гарячих точок від затінення, викликаного пташиним послідом або листям. Лабораторні та польові випробування показують, що за ідентичних умов затінення локальна температура Hi-MO X10 залишається близько 80°C, тоді як звичайні панелі TOPCon можуть перевищувати 130°C.

Раніше Longi представила чорну панель Hi-MO X6 All-Black. Їхня інноваційна конструкція призначена для роботи в регіонах, де багато снігу.