Створено сонячні панелі "чорніше ночі", які не бояться снігу: що придумали інженери

Компанія LONGi пропонує фотоелемент Hi-MO X6 All-Black для вертикального встановлення в районах, де багато снігу.

Related video

LONGi, японська компанія в галузі сонячних технологій, успішно завершила вертикальне встановлення повністю чорних сонячних модулів на Хоккайдо. Цей інноваційний підхід вирішує проблеми, з якими стикаються традиційні сонячні електростанції на дахах в регіонах з рясним снігом, потенційно відкриваючи нові можливості для впровадження сонячної енергії в схожих кліматичних умовах по всьому світу, пише environmentenergyleader.com.

Рясні снігопади та тривалий зимовий сезон на Хоккайдо історично створювали значні перешкоди для ефективної генерації сонячної енергії. Традиційні установки на даху, навіть під оптимальним кутом, страждали від різкого зниження вихідної потужності в снігові місяці. Місцеві правила, що забороняють прибирання снігу з даху з міркувань безпеки, ще більше ускладнили ситуацію, що часто призводило до неоптимальної окупності інвестицій у сонячні проєкти в регіоні.

Вертикальні фотоелементи від LONGi вирішили ці проблеми. За вертикального встановлення панелей на фасадах будівель ризик накопичення снігу практично відсутній. Такий підхід не тільки забезпечує постійне вироблення чистої електроенергії протягом усього року, а й спрощує процеси обслуговування та очищення, роблячи систему більш доступною та ефективною в довгостроковій перспективі.

Хоча вертикальне встановлення забезпечує практичні переваги, воно також представляє унікальні проблеми з точки зору архітектурної інтеграції та загальної естетики. Рішенням цієї дилеми від LONGi є сонячний модуль Hi-MO X6 All-Black, який використовує технологію осередків HPBC для поглинання світла і підвищення ефективності вироблення зеленої енергії.

Повністю чорний дизайн цих модулів забезпечує безшовну інтеграцію з фасадами будівель і баланс між сучасною архітектурною естетикою та функціональним виробництвом енергії.

У міру прискорення глобального переходу на зелену енергію проєкт вертикальних сонячних електростанцій на Хоккайдо служить прикладом для регіонів з аналогічними кліматичними проблемами. Вирішуючи як практичні, так і естетичні проблеми, компанія прокладає шлях до ширшого впровадження сонячних батарей у складних умовах.

Раніше ми писали, що вчені знайшли рішення проблеми втрати ефективності сонячних батарей. Очікується, що нове відкриття зробить сонячні елементи на основі кестериту ефективнішими і дешевшими за традиційні сонячні технології.