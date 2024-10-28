Втрата ефективності та дефекти сонячних панелей: вчені знайшли рішення проблем

Очікується, що нове відкриття зробить сонячні елементи на основі кестериту ефективнішими та дешевшими за традиційні сонячні технології.

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Міжнародна група дослідників розробила новий метод легування сонячних елементів сріблом, який дає змогу усунути дефекти, що заважають роботі елементів, і сприяє зростанню кристалів. Про це пише портал Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, сонячні елементи на основі кестериту, що складаються з міді, цинку, олова, сірки і селену, набирають популярність як недорога і екологічно чиста альтернатива традиційним сонячним технологіям. Їх можна випускати у великих кількостях і продавати за відносно низькими цінами, оскільки в їх основі лежать широкодоступні матеріали.

При цьому ці сонячні елементи мають низьку ефективність і високі втрати струму через рекомбінацію електронів і дірок. Щоб розв'язати ці проблеми, вчені допували прекурсор сонячних елементів сріблом.

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Результати досліджень показали, що срібло може значно поліпшити продуктивність сонячних елементів, зокрема допомогти знизити втрати олова та виправити дефекти.

Також виявилося, що неправильне розміщення срібла може порушити формування сплаву цинку і міді, що може призвести до зниження продуктивності. Відповідно продуктивність сонячного елемента сильно залежить від місця розташування легування.

Очікується, що нове відкриття дасть змогу випускати високопродуктивні сонячні елементи за нижчою вартістю.

Нагадаємо, команда вчених під керівництвом доктора Фелікса Ланга з Потсдамського університету разом зі своїми колегами з Helmholtz-Zentrum Berlin і Технічного університету Берліна запустила першу супутникову місію для випробування двох типів перовскітних тандемних сонячних елементів у космосі.

Також повідомлялося, що вчені з Японії фізики домоглися рідкісного явища, що дає змогу обійти обмеження на максимальну ефективність перетворення сонячного світла в електрику, використавши селенід індію.