Потеря эффективности и дефекты солнечных панелей: ученые нашли решение проблем

Ожидается, что новое открытие сделает солнечные элементы на основе кестерита эффективнее и дешевле традиционных солнечных технологий.

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Международная группа исследователей разработала новый метод легирования солнечных элементов серебром, который позволяет устранить дефекты, мешающие работе элементов, и способствует росту кристаллов. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, солнечные элементы на основе кестерита, состоящие из меди, цинка, олова, серы и селена набирают популярность как недорогая и экологически чистая альтернатива традиционным солнечным технологиям. Их можно выпускать в больших количествах и продавать по относительно низким ценам, так как в их основе лежат широкодоступные материалы.

При этом данные солнечные элементы имеют низкую эффективность и высокие потери тока из-за рекомбинации электронов и дырок. Чтобы решить эти проблемы, ученые допировали прекурсор солнечных элементов серебром.

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Результаты исследований показали, что серебро может значительно улучшить производительность солнечных элементов, в частности помочь снизить потери олова и исправить дефекты.

Также оказалось, что неправильное размещение серебра может нарушить формирование сплава цинка и меди, что может привести к снижению производительности. Соответственно производительность солнечного элемента сильно зависит от местоположения легирования.

Ожидается, что новое открытие позволит выпускать высокопроизводительные солнечные элементы по более низкой стоимости.

Напомним, команда ученых под руководством доктора Феликса Ланга из Потсдамского университета вместе со своими коллегами из Helmholtz-Zentrum Berlin и Технического университета Берлина запустила первую спутниковую миссию для испытания двух типов перовскитных тандемных солнечных элементов в космосе.

Также сообщалось, что ученые из Японии физики добились редкого явления, позволяющего обойти ограничения на максимальную эффективность преобразования солнечного света в электричество, использовав селенид индия.