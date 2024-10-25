Сокровища на крышах: как старые солнечные панели превращаются в медь и серебро

Из-за низких цен в Китае огромное количество станций выбрасывают на свалку, многие из них еще могут быть полезными.

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В Австралии старые солнечные панели перерабатывают, извлекая драгоценные металлы: серебро и медь. Подробнее о том, какие сокровища содержатся в старом оборудовании, сообщает таблоид The Guradian.

Фотоэлектрические станции, которые больше не способны производить электроэнергию, разбирают в 50-метром ангаре компании Pan Pacific Recycling к югу от Брисбена. Рабочие вынимают из них провода и алюминиевые компоненты, а затем панели измельчают и перерабатывают в пластик, стекло, кремний, серебро, медь, чтобы ничего не пропадало впустую.

В настоящее время Pan Pacific Recycling перерабатывает 30 000 панелей в год и надеется увеличить объемы до 240 000. Однако мощность завода по переработке составляет лишь малую часть от 1,2-метровых солнечных панелей, которые уже сходят с крыш только в штате Квинсленд.

Переработка солнечных панелей на предприятии Pan Pacific Recycling Фото: The Guardian

Робин Коуи, менеджер программы по управлению в Совете по интеллектуальной энергии, говорит, что до недавнего времени 60–70 % панелей, снимаемых с крыш и солнечных электростанций в Австралии, отправлялись за границу на вторичный рынок. Однако четыре недели назад спрос на подержанное оборудование в Австралии полностью иссяк. Стоимость новых панелей, производимых в Китае, настолько снизилась, что старые просто не выдерживают конкуренции.

"У Китая колоссальные возможности для создания панелей. У них есть мощности для панелей около 1,2 тераватта. В настоящее время они используют около 598 гигаватт этой мощности, и это действительно приводит к снижению цен на панели", — заявила Робин Коуи.

Солнечные панели стали дешевле и в Австралии благодаря государственным программам. Домохозяйства позволяют себе менять их гораздо раньше, чем полностью истечет срок пригодности, на модели, генерирующие больше электроэнергии при такой же площади. Таким образом панели, способные работать 20-30 лет, оказываются ненужными уже через 10-12 лет.

Австралия является мировым лидером по установке солнечных батарей на крышах, в 10 раз опережая многие другие страны. По словам Робин Коуи, на уже установлено около 90 млн панелей. И 90% из них отравятся на свалки, когда выйдут из строя или устареют.

Казалось бы, это хорошо для потребителей, но подержанные панели приходится просто выбрасывать, что порождает огромное количество весьма специфических отходов. Австралии понадобится место для утилизации миллионов панелей. Большинство штатов принимают их на свалки, ведь это гораздо дешевле, чем перерабатывать.

Как отметил консультант по вопросам устойчивого развития Джеймс МакГрегор, многие выброшенные панели полностью рабочие и могут прослужить еще не менее 15 лет. По его оценкам, к 2032 Австралия может выбросить солнечных электростанций с потенциальной генерацией около 8 ГГВт. Также будут выброшены неисправные панели, содержащие критически важные минералы — такие, как медь и серебро, необходимые для перехода на возобновляемую энергию — которые можно будет восстановить путем переработки.

Джеймс МакГрегор основал стартап Second Life Solar, он сотрудничает с Управлением по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса и CSIRO, чтобы продемонстрировать потенциал повторного использования такого оборудования. Недавно они завершили проект мощностью 100 кВт на заводе по переработке в Вагга-Вагга, Новый Южный Уэльс, полностью состоящий из бывших в употреблении панелей, отправленных туда на переработку.

Проект по переработке солнечных панелей в Вага-Вага, Австралия Фото: The Guardian

"Стоимость этой солнечной панели может составить около 1 доллара с точки зрения вторичной переработки. Если я возьму ту же самую солнечную панель мощностью 300 Вт и выставлю ее на солнце на год, она выработает электроэнергии на 117 долларов, если брать среднюю стоимость", — подсчитал бизнесмен.

Как заявила Робин Коуи, никто не ожидал, что люди будут выводить панели из эксплуатации настолько быстро. Речь идет не только о большом количестве отходов — через 10-15 лет производители столкнутся с критической нехваткой материалов.

Pan Pacific Recycling нашла, куда продавать все материалы, извлекаемые из старых панелей: не только серебро, медь и алюминий, но даже стекло, кремний и пластик. Впрочем, даже при этом компания несет убытки, переработка обходится ей в 10-15 долларов за панель. Чтобы предотвратить это, нужна национальная программа управления, которая сможет максимально увеличить переработку и повторное использование, снизив при этом выбросы на свалку.

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