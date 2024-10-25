Скарби на дахах: як старі сонячні панелі перетворюються на мідь і срібло

Через низькі ціни в Китаї величезну кількість станцій викидають на звалище, багато з них ще можуть бути корисними.

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В Австралії старі сонячні панелі переробляють, витягуючи дорогоцінні метали: срібло і мідь. Докладніше про те, які скарби містяться в старому обладнанні, повідомляє таблоїд The Guradian.

Фотоелектричні станції, які більше не здатні виробляти електроенергію, розбирають у 50-метровому ангарі компанії Pan Pacific Recycling на південь від Брісбена. Робітники виймають із них дроти й алюмінієві компоненти, а потім панелі подрібнюють і переробляють на пластик, скло, кремній, срібло, мідь, щоб нічого не пропадало даремно.

Наразі Pan Pacific Recycling переробляє 30 000 панелей на рік і сподівається збільшити обсяги до 240 000. Однак потужність заводу з переробки становить лише малу частину від 1,2-метрових сонячних панелей, які вже сходять з дахів тільки в штаті Квінсленд.

Переробка сонячних панелей на підприємстві Pan Pacific Recycling Фото: The Guardian

Робін Коуї, менеджер програми з управління в Раді з інтелектуальної енергії, каже, що донедавна 60-70 % панелей, які знімали з дахів і сонячних електростанцій в Австралії, відправляли за кордон на вторинний ринок. Однак чотири тижні тому попит на старе обладнання в Австралії повністю вичерпався. Вартість нових панелей, вироблених у Китаї, настільки знизилася, що старі просто не витримують конкуренції.

"У Китаю колосальні можливості для створення панелей. У них є потужності для панелей близько 1,2 теравата. Наразі вони використовують близько 598 гігават цієї потужності, і це дійсно призводить до зниження цін на панелі", — заявила Робін Коуї.

Сонячні панелі стали дешевшими і в Австралії завдяки державним програмам. Домогосподарства дозволяють собі міняти їх набагато раніше, ніж повністю закінчиться термін придатності, на моделі, що генерують більше електроенергії за такої ж площі. Таким чином панелі, здатні працювати 20-30 років, виявляються непотрібними вже через 10-12 років.

Австралія є світовим лідером зі встановлення сонячних батарей на дахах, у 10 разів випереджаючи багато інших країн. За словами Робін Коуї, на вже встановлено близько 90 млн панелей. І 90% з них отруяться на звалища, коли вийдуть з ладу або застаріють.

Здавалося б, це добре для споживачів, але старі панелі доводиться просто викидати, що породжує величезну кількість вельми специфічних відходів. Австралії знадобиться місце для утилізації мільйонів панелей. Більшість штатів приймають їх на звалища, адже це набагато дешевше, ніж переробляти.

Як зазначив консультант з питань сталого розвитку Джеймс МакГрегор, багато викинутих панелей повністю робочі і можуть прослужити ще не менше 15 років. За його оцінками, до 2032 року Австралія може викинути сонячних електростанцій з потенційною генерацією близько 8 ГГВт. Також будуть викинуті несправні панелі, що містять критично важливі мінерали — мідь і срібло, необхідні для переходу на поновлювану енергію — які можна буде відновити шляхом переробки.

Джеймс МакГрегор заснував стартап Second Life Solar, він співпрацює з Управлінням з охорони довкілля Нового Південного Уельсу та CSIRO, щоб продемонструвати потенціал повторного використання такого обладнання. Нещодавно вони завершили проєкт потужністю 100 кВт на заводі з переробки у Вагга-Вагга, Новий Південний Уельс, який повністю складався з колишніх панелей, що були у використанні, відправлених туди на переробку.

Проєкт із переробки сонячних панелей у Вага-Вага, Австралія Фото: The Guardian

"Вартість цієї сонячної панелі може становити близько 1 долара з погляду вторинної переробки. Якщо я візьму ту саму сонячну панель потужністю 300 Вт і виставлю її на сонце на рік, вона виробить електроенергії на 117 доларів, якщо брати середню вартість", — підрахував бізнесмен.

Як заявила Робін Коуї, ніхто не очікував, що люди виводитимуть панелі з експлуатації настільки швидко. Йдеться не тільки про велику кількість відходів — через 10-15 років виробники зіткнуться з критичною нестачею матеріалів.

Pan Pacific Recycling знайшла, куди продавати всі матеріали, що витягуються зі старих панелей: не тільки срібло, мідь і алюміній, а й навіть скло, кремній і пластик. Утім, навіть так компанія зазнає збитків, переробка обходиться їй у 10-15 доларів за панель. Щоб запобігти цьому, потрібна національна програма управління, яка зможе максимально збільшити переробку та повторне використання, знизивши водночас викиди на звалище.

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