Созданы солнечные панели "чернее ночи", которые не боятся снега: что придумали инженеры

Компания LONGi предлагает фотоэлемент Hi-MO X6 All-Black для вертикальной установки в районах, где много снега.

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LONGi, японская компания в области солнечных технологий, успешно завершила вертикальную установку полностью черных солнечных модулей на Хоккайдо. Этот инновационный подход решает проблемы, с которыми сталкиваются традиционные солнечные электростанции на крышах в регионах с обильным снегом, потенциально открывая новые возможности для внедрения солнечной энергии в схожих климатических условиях по всему миру, пишет environmentenergyleader.com.

Обильные снегопады и продолжительный зимний сезон на Хоккайдо исторически создавали значительные препятствия для эффективной генерации солнечной энергии. Традиционные установки на крыше, даже под оптимальным углом, страдали от резкого снижения выходной мощности в снежные месяцы. Местные правила, запрещающие уборку снега с крыши по соображениям безопасности, еще больше усложнили ситуацию, что часто приводило к неоптимальной окупаемости инвестиций в солнечные проекты в регионе.

Вертикальные фотоэлементы от LONGi решили эти проблемы. При вертикальной установке панелей на фасадах зданий риск накопления снега практически отсутствует. Такой подход не только обеспечивает постоянную выработку чистой электроэнергии в течение всего года, но и упрощает процессы обслуживания и очистки, делая систему более доступной и эффективной в долгосрочной перспективе.

Хотя вертикальная установка обеспечивает практические преимущества, она также представляет уникальные проблемы с точки зрения архитектурной интеграции и общей эстетики. Решением этой дилеммы от LONGi является солнечный модуль Hi-MO X6 All-Black, который использует технологию ячеек HPBC для поглощения света и повышения эффективности выработки зеленой энергии.

Полностью черный дизайн этих модулей обеспечивает бесшовную интеграцию с фасадами зданий и баланс между современной архитектурной эстетикой и функциональным производством энергии.

По мере ускорения глобального перехода на зеленую энергию проект вертикальных солнечных электростанций на Хоккайдо служит примером для регионов с аналогичными климатическими проблемами. Решая как практические, так и эстетические проблемы, компания прокладывает путь к более широкому внедрению солнечных батарей в сложных условиях.

Ранее мы писали, что ученые нашли решение проблемы потери эффективности солнечных батарей. Ожидается, что новое открытие сделает солнечные элементы на основе кестерита эффективнее и дешевле традиционных солнечных технологий.