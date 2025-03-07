В Китае создали солнечную панель с повышенной генерацией энергии: в чем секрет ее успеха
Особенностью новинки стала защита от пыли, которая повышает выработку энергии на единицу площади более чем на 10% по сравнению с TOPCon
Компания Longi представила новую солнечную панель Hi-MO X10, защищенную от пыли, на Китайской международной конференции по использованию солнечной энергии. Подробности передает издание PV Magazine.
Новая серия модулей использует технологию ячеек второго поколения с гибридным пассивированным задним контактом (HPBC 2.0) компании Longi. Она включает семь моделей, все с единой конструкцией полуэлемента (6×24) и размерами 2382 мм × 1134 мм × 30 мм. Выходная мощность варьируется от 640 Вт до 670 Вт, а КПД — от 23,7% до 24,8%.
Стоит напомнить, что украинцы могут дешево купить панели Longi. Они подходят для установки на балконах квартир.
Во время испытаний при стандартных условиях напряжение разомкнутой цепи составило от 53,70 В до 54,30 В, а в условиях номинальной рабочей температуры ячейки оно колебалось от 51,04 В до 51,61 В. Ток короткого замыкания варьируется от 15,13 А до 15,60 А. Температурный коэффициент составляет -0,26% на градус Цельсия. Как уверяет разработчик, начальная скорость деградации модуля составляет 1%, а годовая деградация ограничена 0,35% в течение 30 лет.
Еще одной особенностью Hi-MO X10 является технологию защиты от пыли. Как уверяет Longi, она увеличивает теоретическую выработку энергии на единицу площади более чем на 10% по сравнению с панелями с туннельно-оксидным пассивированным контактом (TOPCon).
Конструкция с модернизированной рамой позволяет дождевой воде удалять накопившуюся пыль, сокращая расходы на техническое обслуживание и предотвращая выгорание. Полевые данные показывают, что эта функция обеспечивает средний прирост энергии 2,04%, а пиковый прирост достигает 6%.
Технологию впервые представили в октябре 2023 года, и с тех пор она более двух лет проходила испытания. Если верить производителю, функция улучшает выход энергии на ватт на 2%, а в сочетании с HPBC 2.0 серия Hi-MO X10 обеспечивает на 10% более высокую выходную мощность, чем аналогичные модули TOPCon.
Внутренние расчеты Longi показывают, что установка панелей Hi-MO X10 мощностью 660 Вт на крыше площадью 10 000 квадратных метров будет производить на 189 000 кВт*ч больше энергии в год по сравнению с модулями TOPCon мощностью 630 Вт. В итоге годовая выручка от генерации вырастет на 113 000 юаней (15 700 долларов США). Срок службы составляет 30 лет, и за это время дополнительный доход составит около 2,67 млн юаней или 368 220 долларов.
Конструкция новых панелей также перенаправляет ток вокруг затененных участков, минимизируя потери мощности. Longi утверждает, что это снижает потери на 70% по сравнению со стандартными модулями TOPCon.
Hi-MO X10 также получила механизм предотвращения пожара, что снижает риск возникновения горячих точек от затенения, вызванного птичьим пометом или листьями. Лабораторные и полевые испытания показывают, что при идентичных условиях затенения локальная температура Hi-MO X10 остается около 80°C, в то время как обычные панели TOPCon могут превышать 130°C.
Ранее Longi представила черную панель Hi-MO X6 All-Black. Их инновационная конструкция предназначена для работы в регионах, где много снега.