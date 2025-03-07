В Китае создали солнечную панель с повышенной генерацией энергии: в чем секрет ее успеха

Особенностью новинки стала защита от пыли, которая повышает выработку энергии на единицу площади более чем на 10% по сравнению с TOPCon

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Компания Longi представила новую солнечную панель Hi-MO X10, защищенную от пыли, на Китайской международной конференции по использованию солнечной энергии. Подробности передает издание PV Magazine.

Новая серия модулей использует технологию ячеек второго поколения с гибридным пассивированным задним контактом (HPBC 2.0) компании Longi. Она включает семь моделей, все с единой конструкцией полуэлемента (6×24) и размерами 2382 мм × 1134 мм × 30 мм. Выходная мощность варьируется от 640 Вт до 670 Вт, а КПД — от 23,7% до 24,8%.

Стоит напомнить, что украинцы могут дешево купить панели Longi. Они подходят для установки на балконах квартир.

Во время испытаний при стандартных условиях напряжение разомкнутой цепи составило от 53,70 В до 54,30 В, а в условиях номинальной рабочей температуры ячейки оно колебалось от 51,04 В до 51,61 В. Ток короткого замыкания варьируется от 15,13 А до 15,60 А. Температурный коэффициент составляет -0,26% на градус Цельсия. Как уверяет разработчик, начальная скорость деградации модуля составляет 1%, а годовая деградация ограничена 0,35% в течение 30 лет.

Еще одной особенностью Hi-MO X10 является технологию защиты от пыли. Как уверяет Longi, она увеличивает теоретическую выработку энергии на единицу площади более чем на 10% по сравнению с панелями с туннельно-оксидным пассивированным контактом (TOPCon).

Конструкция с модернизированной рамой позволяет дождевой воде удалять накопившуюся пыль, сокращая расходы на техническое обслуживание и предотвращая выгорание. Полевые данные показывают, что эта функция обеспечивает средний прирост энергии 2,04%, а пиковый прирост достигает 6%.

Технологию впервые представили в октябре 2023 года, и с тех пор она более двух лет проходила испытания. Если верить производителю, функция улучшает выход энергии на ватт на 2%, а в сочетании с HPBC 2.0 серия Hi-MO X10 обеспечивает на 10% более высокую выходную мощность, чем аналогичные модули TOPCon.

Внутренние расчеты Longi показывают, что установка панелей Hi-MO X10 мощностью 660 Вт на крыше площадью 10 000 квадратных метров будет производить на 189 000 кВт*ч больше энергии в год по сравнению с модулями TOPCon мощностью 630 Вт. В итоге годовая выручка от генерации вырастет на 113 000 юаней (15 700 долларов США). Срок службы составляет 30 лет, и за это время дополнительный доход составит около 2,67 млн ​​юаней или 368 220 долларов.

Конструкция новых панелей также перенаправляет ток вокруг затененных участков, минимизируя потери мощности. Longi утверждает, что это снижает потери на 70% по сравнению со стандартными модулями TOPCon.

Hi-MO X10 также получила механизм предотвращения пожара, что снижает риск возникновения горячих точек от затенения, вызванного птичьим пометом или листьями. Лабораторные и полевые испытания показывают, что при идентичных условиях затенения локальная температура Hi-MO X10 остается около 80°C, в то время как обычные панели TOPCon могут превышать 130°C.

Ранее Longi представила черную панель Hi-MO X6 All-Black. Их инновационная конструкция предназначена для работы в регионах, где много снега.