Нові сонячні панелі Stykon на 60% легші за звичайні: як це поліпшить генерацію енергії

Французька компанія Heliup отримала золоту нагороду European Solar Startup Award 2025 за сонячні фотоелектричні панелі Stykon для плоских дахів.

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Про це повідомляє портал Balkan Green Energy News.

У Heliup звернули увагу, що сонячні панелі зазвичай мають значну вагу, яка в поєднанні з вагою кріпильних конструкцій становить близько 15 кг на квадратний метр. Через це їх не можна встановлювати на більшість дахів будівель, оскільки ті просто не витримають навантаження.

Однак стартап запропонував панель Stykon, яка на 60% легша за того ж рівня продуктивності та довговічності. Згідно з інформацією від компанії SolarPower Europe, нова модель має вагу всього 5 кг на квадратний метр, ефективність 20%, а також високу стійкість до екстремальних погодних умов. Устаткування виробляється в Європі та має простий і швидкий процес встановлення.

Для вирішення проблеми з вагою компанія Heliup використовує запатентовану технологію, яка розроблялася понад три роки у французькому Національному інституті сонячної енергії (INES). За словами представників стартапу, унікальна технологія заснована на збереженні тонкого скла та інноваційній концепції монтажу. Сонячні панелі Stykon призначені для плоских дахів і приклеюються безпосередньо на гідроізоляційну мембрану покрівлі.

Сонячні панелі Stykon клеяться просто на дах Фото: Heliup

Після успішної онлайн-презентації на Solar Startup Award 2025 експертна група висунула Heliup, Aevy і suena як фіналістів. Незабаром після цього Яннік Вескетті, президент і співзасновник Heliup, Готьє Мулен, співзасновник і головний операційний директор Aevy, і Фелікс Гаймке, старший менеджер із продуктів у Suena, представили свої роботи на сцені SolarPower Summit 2025.

Яннік Вескетті наголосив, що в Європейському союзі є понад чотири мільярди квадратних метрів вільного простору на великих дахах. Heliup хоче використати потенціал цього вільного простору на дахах і прискорити встановлення сонячних батарей по всій Європі. Стартап сподівається зробити революцію в сонячній енергетиці за допомогою легких рішень, вироблених у Європі, які розкривають потенціал комерційних і промислових дахів.

"Тільки з цими далекоглядними новаторами ми зможемо зміцнити конкурентоспроможність Європи і гарантувати швидкий енергетичний перехід", — заявила генеральний директор SolarPower Europe Вальбурга Хемецбергер.

Раніше вчені з Німеччини створили різнокольорові сонячні панелі, здатні зливатися з дахами і фасадами. Це дасть їм змогу добувати енергію, не псуючи зовнішній вигляд будівель.

Нещодавно компанія Viridian Solar з Великої Британії представила нові сонячні панелі TOPCon потужністю 445 Вт. Їхня ефективність становить 23,6%.