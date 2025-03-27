Почти незаметны: созданы солнечные панели, которые "сливаются" с поверхностью

Благодаря технологии MorphoColor солнечные панели можно легко адаптировать к различным покрытиям, в частности к фасадам или автомобилям.

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Исследователи из Института Фраунгофера разработали разноцветные солнечные панели, которые можно встроить в экстерьер здания практически незаметно и без существенной потери эффективности. Об этом пишет портал ECOticias.

Отметим, что тайваньский художник и дизайнер Ши Вэй-Чиэ самостоятельно конструирует разноцветные солнечные панели, используя чувствительные к красителю солнечные элементы (DSSC), однако эффективность таких панелей относительно низкая. В свою очередь новые цветные панели основаны на технологии MorphoColor, вдохновленной крыльями бабочки морфо.

Как объясняет доктор Томас Кройер, крылья бабочки морфо содержат эффекты интерференции с низкими потерями, что позволяет их фотонным 3D-структурам производить стабильные яркие цвета. Ученые использовали идентичную структуру к стеклянным покрытиям для солнечных панелей, что позволило им создавать цветные панели, не влияя на их эксплуатационную эффективность.

Технология обеспечивает долговечность цветов, при этом предотвращая потери энергии, что является значительным прогрессом в производительности и внешнем виде солнечных панелей. Так, согласно лабораторным испытаниям, солнечные панели, покрытые MorphoColor генерируют около 95% энергии, производимой стандартными солнечными панелями.

Такие солнечные панели "сливаются" с внешними поверхностями, оставаясь практически незаметными для человеческого глаза. Это решает эстетическую проблему солнечных панелей, которая беспокоит многих архитекторов и дизайнеров.

По словам исследователя доктора Оливера Хена, покрытие совместимо со всеми распространенными солнечными технологиями, доступными на рынке или которые появятся в будущем. Технология может производиться в промышленных масштабах по недорогим ценам и легко адаптируется к различным поверхностям, что позволяет применять ее на фасадах зданий и транспортных средствах.

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"Токопроводящее клеевое соединение солнечных элементов устраняет необходимость в отражающих металлических соединителях между элементами, что обеспечивает однородный внешний вид. Это означает, что технология солнечных элементов остается полностью невидимой за цветным слоем. А это, в свою очередь, обеспечивает эстетически приятную и полную визуальную интеграцию в фасады или крыши", — подчеркнул Хен.

Напомним, международная исследовательская группа разработала в рамках проекта CitySolar тандемный солнечный элемент с прозрачностью 30%, достигнув рекордной для прозрачных солнечных элементов эффективности в 12,3%.