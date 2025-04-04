Бросает вызов Китаю: в Европе установили гигантскую ветряную турбину на 21,5 МВт

Компания Siemens Gamesa построила в Дании морскую ветряную турбину мощностью 21,5 МВт, что позволяет Европе конкурировать с Китаем, который в последние годы доминирует на рынке мощных ветрогенераторов.

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Об этом пишет Interesting Engineering. Как отмечают в издании, новая европейская турбина с диаметром ротора 276 метров в настоящее время является одной из самых мощных в мире.

Siemens Gamesa пока позиционирует свой ветрогенератор как испытательную установку. Компания получила сертификат прототипа от Датского энергетического агентства, который дает ей срок до 2027 года на разработку и оптимизацию турбины.

"Решение о том, предлагать ли турбину на коммерческой основе, еще не принято", — сказал генеральный директор Siemens Gamesa Кристиан Брух.

Как отмечают в издании, сегодня в производстве мощных ветряных турбин лидирует Китай. Так, рекорд по размеру в настоящее время принадлежит = турбине Dongfang Electric мощностью 26 МВт. В свою очередь компания MingYang разработала турбины мощностью от 18 МВт до 20 МВт.

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Хотя у прототипа Siemens Gamesa диаметр ротора меньше, чем у китайских турбин, появление такой системы в Европе представляет собой технологический скачок. Ранее западные производители, включая GE Wind Energy и Vestas, придерживались более консервативного подхода: мощность Haliade-X от GE составляет 14 МВт, а модели V236 от Vestas — 15 МВт.

Напомним, на ветряные турбины у северного побережья Германии собираются установить радиолокационные станции для наблюдения за судами и беспилотниками.

Также сообщалось, что мощность ветряных турбин может снижаться из-за "эффект следа". Это явление ставит под угрозу экономическую устойчивость и эффективность ветрогенераторов.