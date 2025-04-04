"Украли 10 млн КВт": в РФ присваивают электроэнергию от ветряных турбин Украины

Российская Федерация незаконно забирает электроэнергию, которую вырабатывают украинские ветрогенераторы в селе Безымянное Новоазовского района Донецкой области.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его данным, в этом году россияне интегрировали в свою энергетическую систему и запустили 11 ветряных турбин, принадлежащих Украине.

РФ присвоила украинские ветряные турбины Фото: Петр Андрющенко/Telegram

"Россияне украли 10 млн Квт только за февраль-март 2025 года. Не только зерно. И не только ЗАЭС", — заявил Андрющенко.

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Он отметил, что до конца года оккупанты намерены запустить еще 8 ветрогенераторов. Все эти турбины были установлены и введены в эксплуатацию задолго до начала российско-украинской войны — в конце 2000-х годов.

"Колонизаторское мародерство в чистом виде", — написал Андрющенко.

Напомним, в марте был период, когда Украина экспортировала электроэнергию на максимуме возможностей пересечения. Экспорт мог бы быть еще больше, но это не позволяют мощности интерконнекторов.

Также сообщалось, что общие убытки энергетического сектора Украины во время войны превышают 56 млрд долларов. Для полного восстановления, не возвращения к первоначальному довоенному уровню, а к улучшению состояния энергетического сектора, необходимо 50,5 млрд долларов.