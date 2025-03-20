Украина экспортирует электроэнергию: в "Укрэнерго" объяснили, как и почему это происходит (видео)

Несмотря на обстрелы и дефицит, который обсуждался ранее, в марте Украина экспортировала энергию в соседние страны. Мало того, энергетики выступают за то, чтобы расширить соответствующие возможности.

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В марте был период, когда Украина экспортировала электроэнергию на максимуме возможностей пересечения. Экспорт мог бы быть еще больше, но это не позволяют мощности интерконнекторов. Об этом во время заседания Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 19 марта рассказал руководитель НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Алексей Брехт об экспорте электроэнергии — с 8:40, 52:09

Он пояснил, что в марте было несколько дней, когда фиксировали существенный избыток генерирующей мощности.

"Такие дни есть, такие дни будут, и мы никуда от этих дней не денемся", — подчеркнул Брехт.

В "Укрэнерго" привели пример с прошлого года: тогда был огромный объем воды в Днепре, который нужно было пропускать через станции, огромный объем энергии, которую производили на атомных станциях, и одновременно незаконченный отопительный период, когда производство энергии на тепловых станциях также зашкаливало.

Во время существенного потепления в начале марта прогнозное производство на солнечных электростанциях составляло 3-3,5 ГВт, а потребление было ощутимо снижено. Это — особенности выхода из зимнего периода.

Несмотря на то, что много работы было связано с дефицитом энергии, потребление в стране за последние два года системно снижается. Руководитель НЭК подчеркнул, что нужно балансировать строительство новой генерации с обеспечением разумного потребления этой энергии.

Он отметил, что сейчас энергосистема работает в сбалансированном режиме: в ночные и дневные часы электроэнергия экспортируется, а в утренние и вечерние пиковые периоды — импортируется.

"Я бы точно хотел, чтобы у нас на сегодняшний день не 550 доступной мощности интерконнекторов было на экспорт, а хотя бы 1550 МВт. И в данном случае мы могли бы использовать излишки этих мощностей, чтобы экспортировать эту электрическую энергию. И это — на самом деле очень хороший способ, каким образом избавляться в определенные часы суток от профицита", — заявил Брехт.

Он сообщил, что в целом в 2024 году импорт составил почти 16% общего потребления электроэнергии в Украине, и это — "очень значительная величина".

В то же время в период с 7 по 9 марта 2024 года минимум ГВт мощности Украина потеряла, потому что уменьшилось потребление. Речь идет не только о спросе, но и о прекращении предприятиями теплокоммунэнерго производства теплоэнергии при 20-градусной жаре. Как минимум 700-800 дополнительных МВт производились бытовыми солнечными электростанциями, дополнительно формируя профицит.

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