Україна експортує електроенергію: в "Укренерго" пояснили, як і чому це відбувається (відео)

Попри обстріли та дефіцит, який обговорювався раніше, у березні Україна експортувала енергію у сусідні країни. Мало того, енергетики виступають за те, щоб розширити відповідні можливості.

Related video

У березні був період, коли Україна експортувала електроенергію на максимумі можливостей перетину. Експорт міг би бути ще більшим, але це не дозволяють потужності інтерконекторів. Про це під час засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 19 березня розповів керівник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

Олексій Брехт про експорт електроенергії — з 8:40, 52:09

Він пояснив, що у березні було декілька днів, коли фіксували суттєвий надлишок генерувальної потужності.

"Такі дні є, такі дні будуть, і ми нікуди від цих днів не подінемось", — підкреслив Брехт.

В "Укренерго" навели приклад з минулого року: тоді був величезний обсяг води у Дніпрі, який потрібно було пропускати через станції, величезний обсяг енергії, яку виробляли на атомних станціях, і водночас незакінчений опалювальний період, коли виробництво енергії на теплових станціях також зашкалював.

Під час суттєвого потепління на початку березня прогнозне виробництво на сонячних електростанціях становило 3-3,5 ГВт, а споживання було відчутно знижене. Це — особливості виходу з зимового періоду.

Попри те, що багато роботи було пов’язано з дефіцитом енергії, споживання в країні за останні два роки системно знижується. Керівник НЕК наголосив, що потрібно балансувати будівництво нової генерації із забезпеченням розумного споживання цієї енергії.

Він відзначив, що нині енергосистема працює у збалансованому режимі: у нічні та денні години електроенергія експортується, а в ранкові та вечірні пікові періоди — імпортується.

"Я б точно хотів, щоб у нас на сьогоднішній день не 550 доступної потужності інтерконекторів було на експорт, а хоча б 1550 МВт. І в даному випадку ми могли б використовувати надлишки цих потужностей, щоб експортувати цю електричну енергію. І це — насправді дуже хороший спосіб, яким чином позбуватися у певні години доби профіциту", — заявив Брехт.

Він повідомив, що загалом у 2024 році імпорт становив майже 16% загального споживання електроенергії в Україні, і це — "дуже значна величина".

Водночас у період з 7 по 9 березня 2024 року щонайменше ГВт потужності Україна втратила, бо зменшилось споживання. Йдеться не лише про попит, але й про припинення підприємствами теплокомуненерго виробництва теплоенергії за 20-градусної спеки. Як мінімум 700-800 додаткових МВт вироблялись побутовими сонячними електростанціями, додатково формуючи профіцит.

Нагадаємо, правозахисниця Людмила Денісова розповіла про новий "важливий проєкт" підтримки дітей військовослужбовців. Ціла низка категорій дітей зможе отримувати компенсації за навчання.

У ЗМІ розібрались, чи готуватись до підвищення цін на комунальні послуги у 2025 році.