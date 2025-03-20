"Важливий проєкт": діти воїнів зможуть отримати компенсацію за навчання, — Денісова

Ті, хто вже сплатив контракт, зможуть отримати гроші назад, а за нових вступників просто покриє усю суму держава. На таку підтримку зможуть розраховувати діти з цілої низки категорій.

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Діти загиблих, поранених і зниклих безвісти військовослужбовців зможуть отримувати компенсації за навчання. Про це у коментарі "Еспресо" 20 березня повідомила правозахисниця, голова правління Громадської організації "Український центр захисту прав людини" Людмила Денісова.

"Щодо дітей, які будуть поступати на контрактну основу, зараз реалізується важливий проєкт, ініційований Міністерством ветеранів, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством освіти і науки. Цього навчального року, діти, які мають право на таку підтримку, зможуть скористатися нею", — пояснила вона.

Компенсації зможуть отримати діти:

які є членами сім’ї загиблого або померлого військовослужбовця (військовослужбовиці);

людей, які отримали інвалідність внаслідок війни;

учасників бойових дій;

зниклих безвісти;

батьків, які перебувають у полоні;

постраждалих учасників Революції Гідності.

"Цим дітям буде покрита вартість контрактної освіти. Що важливо: студенти, які вже навчаються за контрактом та належать до цих категорій, повинні подати повідомлення керівництву свого навчального закладу про те, що вони мають право на таку компенсацію", — зауважила Денісова.

У другому випадку виш має надати дані Міністерству ветеранів, і тоді вже сплачені за навчання гроші повернуть студенту.

"Це потрібно знати й цим скористатися. Повідомлення прийде через застосунок "Дія"", — додала правозахисниця.

Нагадаємо, у 2022 році Людмила Денісова була звільнена з посади обмудсменки, це відбулося на тлі скандалу через не підтверджені доказами заяви про воєнні злочини ЗС РФ. З того часу посаду обіймає Дмитро Лубінець.

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