"Важный проект": дети воинов смогут получить компенсацию за обучение, — Денисова

Те, кто уже оплатил контракт, смогут получить деньги обратно, а за новых поступающих просто покроет всю сумму государство. На такую поддержку смогут рассчитывать дети из целого ряда категорий.

Related video

Дети погибших, раненых и пропавших без вести военнослужащих смогут получать компенсации за обучение. Об этом в комментарии "Еспресо" 20 марта сообщила правозащитница, председатель правления общественной организации "Украинский центр защиты прав человека" Людмила Денисова.

"Относительно детей, которые будут поступать на контрактную основу, сейчас реализуется важный проект, инициированный Министерством ветеранов, Министерством цифровой трансформации и Министерством образования и науки. В этом учебном году, дети, которые имеют право на такую поддержку, смогут воспользоваться ею", — пояснила она.

Компенсации смогут получить дети:

которые являются членами семьи погибшего или умершего военнослужащего (военнослужащей);

людей, которые получили инвалидность вследствие войны;

участников боевых действий;

пропавших без вести;

родителей, находящихся в плену;

пострадавших участников Революции Достоинства.

"Этим детям будет покрыта стоимость контрактного образования. Что важно: студенты, которые уже учатся по контракту и относятся к этим категориям, должны подать уведомление руководству своего учебного заведения о том, что они имеют право на такую компенсацию", — отметила Денисова.

Во втором случае вуз должен предоставить данные Министерству ветеранов, и тогда уже уплаченные за обучение деньги вернут студенту.

"Это нужно знать и этим воспользоваться. Сообщение придет через приложение "Дія"", — добавила правозащитница.

Напомним, в 2022 году Людмила Денисова была уволена с должности обмудсмена, это произошло на фоне скандала из-за не подтвержденных доказательствами заявлений о военных преступлениях ВС РФ. С тех пор должность занимает Дмитрий Лубинец.

Мэр Харькова Игорь Терехов пообещал горожанам сохранение самых низких тарифов на коммунальные услуги по Украине. Для этого власти создают автономный "энергетический остров".