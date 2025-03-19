Самые низкие тарифы: в каком городе украинцы платят меньше всего за коммуналку

По словами городского головы Игоря Терехова, в Харькове создан автономный "энергетический остров", что позволяет сохранить цены на коммунальные тарифы ниже.

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что создание "энергетического острова" обеспечит городу сохранение самых низких тарифов на коммунальные услуги в Украине. Об этом говорится в сообщении Харьковского городского совета.

По словам мэра, в настоящее время городские власти уделяют значительное внимание созданию автономного "энергетического острова".

"Благодаря этому себестоимость энергетики у нас как у города будет намного меньше, чем мы сегодня платим. Сегодня тарифы на коммунальные услуги, если вы возьмете по всем городам Украины, у нас самые низкие. И мы это сохраним", – отметил Терехов.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.

Также сообщалось, что в январе 2025 года совокупная стоимость коммунальных услуг в Украине увеличилась на 19,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года.