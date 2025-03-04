Где дешевле коммунальные услуги: сравнение в Украине и ЕС

В январе 2025 года совокупная стоимость коммунальных услуг в Украине увеличилась на 19,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

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Стоимость коммунальных услуг всегда была актуальной темой в Украине. Несмотря на то, что тарифы на коммунальные услуги в нашей стране остаются одними из самых низких в Европе, долги населения уже составляют миллиарды гривен, и пока не наблюдается тенденции к их снижению. В странах Евросоюза к неплательщикам применяются более строгие меры: часто используются финансовые санкции и отключения от коммунальных сервисов. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

В Украине введен мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, который будет действовать в период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Однако данное ограничение не касается тарифов на электроэнергию, холодную воду, вывоз мусора и уборку придомовой территории.

По данным Госстата, в январе 2025 года совокупная стоимость коммунальных услуг увеличилась на 19,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Наибольший рост показали тарифы на электроэнергию — 63%.

На июль 2024 года в Едином реестре должников было зарегистрировано 701 тысяча исполнительных производств по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Это на 6,3% больше по сравнению с концом 2023 года.

Наибольшее количество должников зарегистрировано в Днепропетровской области — более 100 тыс. исполнительных производств, что составляет 14,3% от общего числа. Второе место занимает Харьковская область (94,8 тыс.), а тройку лидеров замыкает Донецкая область (79,7 тыс.). Основную долю долгов — 36,9% (258,8 тыс. производств) — составляют задолженности за отопление. Далее следуют долги за водоснабжение (18,6% или 130,2 тыс.), а на третьем месте находится неоплаченная электроэнергия (9,7% или 67,9 тыс.).

По данным Госстата, к концу 2021 года задолженность населения за коммунальные услуги составила 82,4 млрд грн, увеличившись за год на 7 млрд грн. На февраль 2025 года средняя стоимость коммунальных услуг в Украине составляет 3 703 грн.

Стоимость коммунальных услуг в Европе

Тарифы на электроэнергию и газ для жилых потребителей значительно варьируются в европейских столицах. Расходы на электроэнергию составляют существенную часть бюджета домохозяйств: в 2023 году на оплату электроэнергии, газа и других видов топлива приходилось 5,5% от общего объема расходов домохозяйств в ЕС.

По состоянию на 3 января 2025 года стоимость электроэнергии для конечных потребителей в жилых домах в Европе варьировалась от 9,1 евроцента за кВт-ч в Будапеште до 40,4 евроцента за кВт-ч в Берлине, при этом средний показатель по ЕС составлял 25,5 евроцента. Кроме Берлина, к городам с самыми высокими тарифами на электроэнергию относятся Брюссель (38,5 евроцента/кВт-ч), Копенгаген (37,5 евроцента/кВт-ч), Лондон (36,8 евроцента/кВт-ч) и Берн (36,4 евроцента/кВт-ч).

Самый низкий тариф на электроэнергию зарегистрирован в Будапеште (Венгрия). Далее идут Киев (9,8 евроцента за кВт-ч), Белград (Сербия) — 10,5 евроцента за кВт-ч и Подгорица (Черногория) — 11,1 евроцента за кВт-ч. В странах ЕС цены на газ для конечных потребителей варьировались от 2,5 евроцента за кВт-ч в Будапеште до 33,3 евроцента за кВт-ч в Стокгольме (Швеция), что более чем в 13 раз превышает цену в венгерской столице.

Кроме Стокгольма, высокие тарифы на газ были зафиксированы в Амстердаме (Нидерланды) — 18,3 евроцента/кВт-ч, Берне (Швейцария) — 17,4 евроцента/кВт-ч и Риме (Италия) — 15 евроцентов/кВт-ч.

Среди пяти крупнейших экономик Европы самый низкий тариф на газ отмечен в Лондоне (Великобритания) — 8,8 евроцента за кВт-ч.

В Европе задолженность по коммунальным услугам строго карается, а система взыскания гораздо более жесткая, чем в нашей стране. В Великобритании, Германии и Франции за неуплату применяются отключения воды и электроэнергии, а штрафы могут быть весьма значительными.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.