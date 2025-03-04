Де дешевші комунальні послуги: порівняння в Україні та ЄС

У січні 2025 року сукупна вартість комунальних послуг в Україні збільшилася на 19,1% порівняно з тим самим періодом 2024 року.

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Вартість комунальних послуг завжди була актуальною темою в Україні. Незважаючи на те, що тарифи на комунальні послуги в нашій країні залишаються одними з найнижчих у Європі, борги населення вже становлять мільярди гривень, і поки що не спостерігається тенденції до їх зниження. У країнах Євросоюзу до неплатників застосовують суворіші заходи: часто використовують фінансові санкції та відключення від комунальних сервісів. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

В Україні запроваджено мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, який діятиме в період воєнного стану і ще шість місяців після його завершення. Однак це обмеження не стосується тарифів на електроенергію, холодну воду, вивезення сміття та прибирання прибудинкової території.

За даними Держстату, у січні 2025 року сукупна вартість комунальних послуг збільшилася на 19,1% порівняно з тим самим періодом 2024 року. Найбільше зростання показали тарифи на електроенергію — 63%.

На липень 2024 року в Єдиному реєстрі боржників було зареєстровано 701 тисяча виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Це на 6,3% більше порівняно з кінцем 2023 року.

Найбільшу кількість боржників зареєстровано в Дніпропетровській області — понад 100 тис. виконавчих проваджень, що становить 14,3% від загальної кількості. Друге місце посідає Харківська область (94,8 тис.), а трійку лідерів замикає Донецька область (79,7 тис.). Основну частку боргів — 36,9% (258,8 тис. проваджень) — становлять заборгованості за опалення. Далі йдуть борги за водопостачання (18,6% або 130,2 тис.), а на третьому місці — неоплачена електроенергія (9,7% або 67,9 тис.).

За даними Держстату, до кінця 2021 року заборгованість населення за комунальні послуги становила 82,4 млрд грн, збільшившись за рік на 7 млрд грн. На лютий 2025 року середня вартість комунальних послуг в Україні становить 3 703 грн.

Вартість комунальних послуг у Європі

Тарифи на електроенергію та газ для житлових споживачів значно варіюються в європейських столицях. Витрати на електроенергію становлять суттєву частину бюджету домогосподарств: 2023 року на оплату електроенергії, газу та інших видів палива припадало 5,5% від загального обсягу видатків домогосподарств у ЄС.

Станом на 3 січня 2025 року вартість електроенергії для кінцевих споживачів у житлових будинках у Європі варіювалася від 9,1 євроцента за кВт-год у Будапешті до 40,4 євроцента за кВт-год у Берліні, при цьому середній показник по ЄС становив 25,5 євроцента. Крім Берліна, до міст із найвищими тарифами на електроенергію належать Брюссель (38,5 євроцента/кВт-год), Копенгаген (37,5 євроцента/кВт-год), Лондон (36,8 євроцента/кВт-год) і Берн (36,4 євроцента/кВт-год).

Найнижчий тариф на електроенергію зареєстровано в Будапешті (Угорщина). Далі йдуть Київ (9,8 євроцента за кВт-год), Белград (Сербія) — 10,5 євроцента за кВт-год і Подгориця (Чорногорія) — 11,1 євроцента за кВт-год. У країнах ЄС ціни на газ для кінцевих споживачів варіювалися від 2,5 євроцента за кВт-год у Будапешті до 33,3 євроцента за кВт-год у Стокгольмі (Швеція), що більш ніж у 13 разів перевищує ціну в угорській столиці.

Крім Стокгольма, високі тарифи на газ було зафіксовано в Амстердамі (Нідерланди) — 18,3 євроцента/кВт-год, Берні (Швейцарія) — 17,4 євроцента/кВт-год і Римі (Італія) — 15 євроцентів/кВт-год.

Серед п'яти найбільших економік Європи найнижчий тариф на газ відзначено в Лондоні (Велика Британія) — 8,8 євроцента за кВт-год.

У Європі заборгованість за комунальні послуги суворо карається, а система стягнення набагато жорсткіша, ніж у нашій країні. У Великій Британії, Німеччині та Франції за несплату застосовують вимкнення води та електроенергії, а штрафи можуть бути досить значними.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.