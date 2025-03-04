Пільги на комуналку: хто отримає подвійну виплату в березні

Пільги за житлово-комунальні послуги будуть нараховані за два місяці через запровадження нових єдиних правил у 2025 році.

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У березні 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) зробить нарахування пільг на оплату житлово-комунальних послуг відразу за два місяці. Зокрема, таку підтримку отримають пенсіонери з числа вчителів, якщо їхній рівень доходу дасть змогу скористатися відповідною знижкою. Про це повідомляє ПФУ.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг буде нараховано одразу за два місяці у зв'язку із запровадженням нових єдиних правил у 2025 році. Ці зміни стосуються врахування граничного рівня доходів громадян під час призначення знижки. У Пенсійному фонді пояснили, що в лютому відповідні нарахування не проводилися. Тепер усі сім'ї, які відповідають встановленим критеріям за доходом, отримають пільги в подвійному розмірі.

"Пільги будуть профінансовані в березні за 2 місяці, якщо пільга у вас вийде за доходами сім'ї", — зазначили в ПФУ.

Згідно з новими нормами, передбаченими законом "Про державний бюджет на 2025 рік", пільги на комунальні послуги надаватимуться за єдиним принципом — з урахуванням середнього загального доходу сім'ї. У Пенсійному фонді зазначили, що раніше деякі категорії громадян могли отримувати допомогу без урахування граничного рівня доходу, однак у зв'язку з обмеженими фінансовими ресурсами держбюджету було запроваджено нове правило, що передбачає єдині умови надання пільг.

Знижки надаватимуть тепер виключно, якщо середній дохід сім'ї не перевищує 4,24 тис. грн.

Однак у фонді вказали на важливий нюанс: для всіх українців, які звернуться за призначенням пільг у 2025 році, право на допомогу встановлять з огляду на дохід, а тих громадян, які отримували пільги станом на кінець 2024 року включно, відповідні зміни торкнуться після опалювального сезону.

Не застосовуватимуть норму з єдиним підходом до учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю, що виникла внаслідок війни.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.