Льготы на коммуналку: кто получит двойную выплату в марте

Льготы за жилищно-коммунальные услуги будут начислены за два месяца из-за введения новых единых правил в 2025 году.

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В марте 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) произведет начисление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг сразу за два месяца. В частности, такую поддержку получат пенсионеры из числа учителей, если их уровень дохода позволит воспользоваться соответствующей скидкой. Об этом сообщает ПФУ.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг будут начислены сразу за два месяца в связи с введением новых единых правил в 2025 году. Эти изменения касаются учета предельного уровня доходов граждан при назначении скидки. В Пенсионном фонде пояснили, что в феврале соответствующие начисления не проводились. Теперь все семьи, соответствующие установленным критериям по доходу, получат льготы в двойном размере.

"Льготы будут профинансированы в марте за 2 месяца, если льгота у вас получится по доходам семьи", — отметили в ПФУ.

Согласно новым нормам, предусмотренным законом "О государственном бюджете на 2025 год", льготы на коммунальные услуги будут предоставляться по единому принципу – с учетом среднего общего дохода семьи. В Пенсионном фонде отметили, что ранее некоторые категории граждан могли получать помощь без учета предельного уровня дохода, однако в связи с ограниченными финансовыми ресурсами госбюджета было введено новое правило, предусматривающее единые условия предоставления льгот.

Скидки будут предоставлять теперь исключительно, если средний доход семьи не превышает 4,24 тыс. грн.

Однако в фонде указали на важный нюанс: для всех украинцев, которые обратятся за назначением льгот в 2025 году, право на помощь установят, учитывая доход, а тех граждан, которые получали льготы по состоянию на конец 2024 года включительно, соответствующие изменения коснутся после отопительного сезона.

Не будут применять норму с единым подходом к участникам боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью, возникшей в результате войны.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.