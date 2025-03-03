Некоторые украинцы могут получить по 5000 грн на коммуналку: детали

Программа финансовой помощи рассчитана на семьи военнослужащих.

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Семьи военнослужащих, проживающие в населенных пунктах Ивано-Франковской общины, имеют возможность получить финансовую поддержку для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Выплата осуществляется раз в год. Об этом сообщила пресс-служба ЦНАПа города Ивано-Франковск.

Городские власти оказывают материальную поддержку семьям военнослужащих, включая внутренне перемещенных лиц, участвующих в боевых действиях. Один раз в год они могут подать заявку на выплату 5000 гривен для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Условия получения выплаты:

военнослужащий должен иметь постоянную регистрацию или статус ВПЛ в Ивано-Франковской громаде;

военнослужащий не имеет статус УБД, а также не пользуется льготами на коммуналку.

Для оформления финансовой помощи семьям военнослужащих необходимо подать заявление в любой ЦНАП Ивано-Франковской громады.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.