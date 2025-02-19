Мораторий в сфере ЖКХ: изменятся ли тарифы на газ и тепло

В 2025 году ключевые коммунальные услуги останутся защищенными от повышения тарифов, несмотря на сложную ситуацию в энергетической сфере.

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В 2025 году в Украине продолжает действовать мораторий, запрещающий повышение тарифов на природный газ и отопление. Это означает, что стоимость этих ключевых коммунальных услуг останется неизменной. Об этом говорится в законе №2479-ІХ.

Так, ключевые коммунальные услуги в этом году будут защищены от повышения, несмотря на сложную ситуацию в энергетике. Согласно документу, отменить мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию для всех категорий потребителей могут только через шесть месяцев после завершения военного действия в Украине.

Мораторий, введенный на время войны и закрепленный законом, установлен на:

газоснабжение — стоимость газа для бытовых потребителей будет в дальнейшем стабильной;

отопление — цены на централизованное отопление останутся на прежнем уровне;

горячее водоснабжение — тариф на горячую воду будет на уровне, действовавшем до войны.

Однако цены в течение года могут вырасти на услуги, мораторий которых не касается:

электроэнергия;

вывоз мусора;

обслуживание придомовой территории.

Как отметили в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса, в правительстве не планируют обновлять стоимость основных коммунальных услуг, в частности цены на природный газ, воду и отопление.

По данным Национального банка, после войны правительство намерено постепенно пересмотреть тарифы, однако сохранит возможность льгот и субсидий. Однако электроэнергия может подорожать уже после завершения этого отопительного сезона.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.