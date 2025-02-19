Мораторий в сфере ЖКХ: изменятся ли тарифы на газ и тепло
В 2025 году ключевые коммунальные услуги останутся защищенными от повышения тарифов, несмотря на сложную ситуацию в энергетической сфере.
В 2025 году в Украине продолжает действовать мораторий, запрещающий повышение тарифов на природный газ и отопление. Это означает, что стоимость этих ключевых коммунальных услуг останется неизменной. Об этом говорится в законе №2479-ІХ.
Так, ключевые коммунальные услуги в этом году будут защищены от повышения, несмотря на сложную ситуацию в энергетике. Согласно документу, отменить мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию для всех категорий потребителей могут только через шесть месяцев после завершения военного действия в Украине.
Мораторий, введенный на время войны и закрепленный законом, установлен на:
- газоснабжение — стоимость газа для бытовых потребителей будет в дальнейшем стабильной;
- отопление — цены на централизованное отопление останутся на прежнем уровне;
- горячее водоснабжение — тариф на горячую воду будет на уровне, действовавшем до войны.
Однако цены в течение года могут вырасти на услуги, мораторий которых не касается:
- электроэнергия;
- вывоз мусора;
- обслуживание придомовой территории.
Как отметили в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса, в правительстве не планируют обновлять стоимость основных коммунальных услуг, в частности цены на природный газ, воду и отопление.
По данным Национального банка, после войны правительство намерено постепенно пересмотреть тарифы, однако сохранит возможность льгот и субсидий. Однако электроэнергия может подорожать уже после завершения этого отопительного сезона.
Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".
6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.