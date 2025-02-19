Мораторій у сфері ЖКГ: чи зміняться тарифи на газ і тепло

У 2025 році ключові комунальні послуги залишаться захищеними від підвищення тарифів, незважаючи на складну ситуацію в енергетичній сфері.

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У 2025 році в Україні продовжує діяти мораторій, що забороняє підвищення тарифів на природний газ та опалення. Це означає, що вартість цих ключових комунальних послуг залишиться незмінною. Про це йдеться в законі №2479-ІХ.

Так, ключові комунальні послуги цього року будуть захищені від підвищення, незважаючи на складну ситуацію в енергетиці. Згідно з документом, скасувати мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів можуть тільки за шість місяців після завершення воєнної дії в Україні.

Мораторій, запроваджений на час війни і закріплений законом, встановлено на:

газопостачання — вартість газу для побутових споживачів буде надалі стабільною;

опалення — ціни на централізоване опалення залишаться на колишньому рівні;

гаряче водопостачання — тариф на гарячу воду буде на рівні, що діяв до війни.

Однак ціни протягом року можуть зрости на послуги, мораторій яких не стосується:

електроенергія;

вивезення сміття;

обслуговування прибудинкової території.

Як зазначили в комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, в уряді не планують оновлювати вартість основних комунальних послуг, зокрема ціни на природний газ, воду та опалення.

За даними Національного банку, після війни уряд має намір поступово переглянути тарифи, однак збереже можливість пільг і субсидій. Однак електроенергія може подорожчати вже після завершення цього опалювального сезону.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.