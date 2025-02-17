Украинцев лишат льгот на услуги ЖКХ: в чем причина

Льготы на коммуналку для всех граждан будут предоставлять с единым подходом, учитывая среднемесячный общий доход семьи.

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Украинцы, имеющие право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, не получат начислений в феврале 2025 года. Причиной стало внедрение новых единых правил, регулирующих предельный уровень доходов. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Комментарии к посту Пенсионного поста

Граждане активно обращаются в соцсетях к Пенсионному фонду с вопросом о начислениях льгот в феврале, поскольку до сих пор не получили соответствующей помощи. В фонде пояснили, что в феврале начислений не будет из-за введения новых правил. Однако все выплаты будут произведены за два месяца сразу, если семья соответствует установленным критериям по доходам.

"Льготы будут профинансированы в марте за 2 месяца, если льгота у вас получится по доходам семьи", — отмечается в сообщении.

Как предоставляются льготы на коммунальные платежи

В соответствии с новыми правилами, установленными законом "О государственном бюджете на 2025 год", льготы на коммунальные услуги будут предоставляться всем гражданам на основе единого подхода, с учетом среднемесячного общего дохода семьи. Ранее некоторые категории граждан могли получать помощь без учета доходов, однако из-за ограниченных возможностей государственного бюджета в 2025 году были введены единые нормы для предоставления льгот.

Коммунальные льготы будут предоставлять только, если средний доход семьи не более 4,24 тыс. грн.

Для всех граждан, которые обратятся за назначением льгот в этом году, право на помощь будут устанавливать, учитывая доход. Однако к тем гражданам, которые получали льготы до 31 декабря прошлого года включительно, соответствующие изменения начнут применять после отопительного сезона 2024/2025 гг.

Важно также, что такую норму с единым подходом не будут применять к участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.